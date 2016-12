Štrajky nepriniesli hmatateľné výsledky, mali však zmysel

BRATISLAVA 31. decembra (WebNoviny.sk) - Rok 2016 bol pre všetkých veľmi hektický. Učitelia si potrebujú trochu oddýchnuť, nie je jednoduché byť v centre pozornosti spoločenského diania a súčasne dennodenne pracovať so svojimi žiakmi. Pre agentúru SITA to uviedol Branislav Kočan z Iniciatívy slovenských učiteľov, ktorá organizovala tento rok začiatkom roka aj na jeseň štrajky.



Iniciatíva slovenských učiteľov sa podľa Kočana v roku 2017 zameria hlavne na rozširovanie siete iniciatívnych a aktívnych učiteľov. "Len oni môžu prebudiť niektorých našich kolegov, ktorí si žiaľ neuvedomujú, že školstvo nie je len o ich osobnom postavení alebo ich osobnej životnej úrovni v tom ktorom regióne, ale že ide o celospoločenskú otázku s veľkým dopadom na budúcnosť krajiny," uviedol Kočan.



Iniciatíva podľa neho bude naďalej upozorňovať na nedostatočné tempo pri zavádzaní zmien vedúcich k zlepšeniu stavu školstva. "V prípade, že nebudeme úspešní, nebudeme váhať pristúpiť ani ku krajným formám nátlaku, vrátane štrajku. Hoci štrajky naozaj nepriniesli výrazné hmatateľné výsledky, mali zmysel," uviedol Kočan, podľa ktorého učitelia ukázali, že nie sú ustráchaným stádom, ktoré bude mlčky a poslušne znášať svoje postavenie a pomery v školstve.



Kočan pripomína, že štrajk Iniciatívy slovenských učiteľov v roku 2016 bol najdlhším štrajkom v novodobej histórii Slovenska. "S účasťou sme naozaj spokojní, hoci na jeseň sme očakávali trocha vyššiu účasť. Treba si však uvedomiť, že sme v oboch prípadoch čelili masívnej dezinformačnej a diskreditačnej kampani niektorých predstaviteľov vlády, parlamentu a Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku," uviedol Kočan.



Na jeseň bolo podľa Kočana veľa učiteľov skutočne presvedčených, že majú zákonom garantovaný každoročný šesťpercentný nárast tarifných platov alebo, že je dohodnuté ďalšie šesťpercentné zvýšenie od januára 2017. "Ďalší si mysleli, že sa zvýšenie platov tentoraz podarí cez kolektívne vyjednávanie. Iní učitelia si akoby naopak uvedomovali, že táto vláda je voči potrebám školstva rovnako hluchá ako tá predchádzajúca a nedokáže ňou pohnúť vôbec nič. Ani štrajk pedagogických a odborných zamestnancov," uviedol Kočan, podľa ktorého všetky doterajšie kroky vlády nasvedčujú tomu, že sa nechce pozrieť realite do očí, riešenie problémov bude naďalej odkladať alebo bude polovičaté riešenia predstavovať ako veľký úspech.



Iniciatíva slovenských učiteľov stála za štrajkom učiteľov materských, základných a stredných škôl, ktorý sa začal 25. januára. Iniciatíva žiadala vládu, aby zabezpečila zvýšenie tarifných platov všetkých pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve, zvýšila rozpočty ministerstva školstva a ministerstva vnútra a prijala novelu zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch. Do štrajku následne vstúpili 15. februára aj vysokoškolskí zamestnanci a prevzali tak štrajkovú štafetu od učiteľov v materských, základných a stredných školách, ktorí svoj štrajk prerušili.



Do štrajku sa podľa ISU zapojilo vyše 15-tisíc zamestnancov. Učitelia všetkých stupňov napokon 7. marca ukončili štrajk a vstúpili do štrajkovej pohotovosti. Časť učiteľov naspäť do štrajku vstúpila začiatkom septembra. Stupňovaný štrajk sa začal v utorok 13. septembra hodinovým prerušením práce a učitelia prerušovali vyučovanie raz týždenne až do 19. októbra. Na jeseň sa do štrajku zapájalo približne 2 000 učiteľov, pričom pedagogických a odborných zamestnancov v školstve je približne 89-tisíc.