Štrajk zamestnancov metra skomplikoval dopravu v Londýne

LONDÝN 9. januára (WebNoviny.sk) - Štrajk zamestnancov londýnskeho metra skomplikoval v pondelok život miliónom Britov, ktorí cestujú do práce podzemnou dráhou.



V dôsledku 24-hodinového štrajku bolo v čase raňajšej dopravnej špičky mimo prevádzky viacero liniek metra prechádzajúcich centrom Londýna. Na ďalších linkách vlaky premávali len sporadicky.



Mestský dopravný podnik Transport for London (TfL) spresnil, že prevádzka metra bude výrazne obmedzená až do dnešného večera. Štrajk zamestnancov metra ochromil aj linky metra premávajúce z terminálov na londýnskom letisku Heathrow a z hlavných londýnskych železničných staníc.



Odborári protestujú proti znižovaniu počtu pracovných miest a tiež proti zatváraniu viacerých predajní cestovných lístkov, čo podľa nich môže viesť k ohrozeniu bezpečnosti cestujúcich. Londýnske metro využívajú v bežný pracovný deň milióny cestujúcich.