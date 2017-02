Stovky policajtov v Berlíne vykonali razie proti islamistom

. BERLÍN 28. februára (WebNoviny.sk) - Nemecká polícia vykonala v utorok ráno v Berlíne sériu zásahov v lokalitách súvisiacich so združením, ktoré prevádzkovalo mešitu navštevovanú teroristom Anisom Amrim. Na akcii sa zúčastnilo 460 policajtov.



a začali sa o 06.00 h. Išlo o viacero bytov, priestory dvoch spoločností, ako aj šesť väzenských ciel v dvoch zariadeniach na výkon trestu..



Združenie Fussilet minulý týždeň ukončilo prevádzku svojej mešity, resp. modlitebne situovanej v bytovej jednotke. Podľa vyšetrovateľov bola táto modlitebňa miestom, kde sa stretávali extrémisti a vyberali peňažné príspevky na podporu teroristických útokov v Sýrii. Berlínske úrady zvažovali zákaz združenia Fussilet už od roku 2015.







Amri navštívil danú modlitebňu mnoho ráz vrátane 19. decembra 2016, keď vykonal teroristický útok v Berlíne. Amri sa zmocnil poľského kamiónu, ktorého vodiča zavraždil, a následne vozidlom zámerne vrazil do davu ľudí na jednom z vianočných trhov v blízkosti Pamätného kostola cisára Viliama na námestí Breitscheidplatz, čím spôsobil smrť 11 chodcov a 56 osobám privodil zranenia rôzneho stupňa.



Po útoku sa Amri niekoľko dní pohyboval po západnej Európe, až kým ho 23. decembra v talianskom meste Miláno pri rutinnej kontrole nezastrelila polícia. Dvadsaťštyriročný Tunisan používal celkovo 14 rôznych identít. Po príchode do Talianska v roku 2011 ako uchádzač o azyl strávil štyri roky vo väzení za rôzne trestné činy.