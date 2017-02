Stovky migrantov preliezli plot, vnikli do španielskej Ceuty

Približne 350 migrantom sa v noci na pondelok podarilo prekonať hraničné oplotenie a dostať sa do španielskej severoafrickej enklávy Ceuta.....

MADRID 20. februára (WebNoviny.sk) - Približne 350 migrantom sa v noci na pondelok podarilo prekonať hraničné oplotenie a dostať sa do španielskej severoafrickej enklávy Ceuta. Jedenásť z nich pritom utrpelo zranenia a niekoľkí skončili so zlomeninami v nemocnici, informoval Červený kríž.



Zlomeniny utrpeli aj dvaja príslušníci bezpečnostných síl. Migrantom sa podarilo preraziť bránu, ktorá bola prerazená už pri predchádzajúcom vpáde imigrantov z minulého piatka..



Na územie španielskej enklávy Ceuta, ležiacej na pobreží Maroka v blízkosti Gibraltárskeho prielivu, sa každoročne pokúšajú dostať stovky utečencov prevažne zo štátov subsaharskej Afriky a v poslednej dobe aj zo Sýrie.



Len minulý piatok sa o prekonanie šesť metrov vysokého dvojitého plota okolo Ceuty pokúsilo približne 1000 migrantov. Úspešná bola približne polovica z nich. V dočasnom ubytovacom centre v Ceute s kapacitou 1300 lôžok je v súčasnosti ubytovaných vyše 500 imigrantov, o ktorých sa starajú pracovníci Červeného kríža. Odtiaľ ich zvyčajne presúvajú do rôznych centier v samotnom Španielsku.



Cieľom migrantov sa opakovane stáva aj Melilla, ďalšia španielska pobrežná enkláva susediaca s Marokom, vzdialená od Ceuty zhruba 250 kilometrov východným smerom.