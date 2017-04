Štefan Harabin sa v apríli postaví pred disciplinárny senát dvakrát

BRATISLAVA 1. apríla (WebNoviny.sk) – Bývalý prvý muž slovenskej justície Štefan Harabin by sa mal v apríli postaviť pred disciplinárne senáty dvakrát. Riešiť budú disciplinárny návrh predsedníčky Najvyššieho súdu (NS) SR Daniely Švecovej z novembra 2015 ako aj návrh šéfky Súdnej rady SR Jany Bajánkovej z decembra 2015.



Švecová v tomto prípade navrhuje potrestať Harabina za to, že ešte v pozícii predsedu trestnoprávneho kolégia včas nezvolal jeho rokovanie na zjednotenie rozhodovania senátov v súvislosti s policajnou inšpekciou. Práve senát vedený Štefanom Harabinom hovorí o nezákonnosti policajnej inšpekcie, ktorá prípady policajtov vyšetruje a z toho dôvodu zrušili rozsudky a obvinených oslobodili. O zvolanie kolégia ho žiadal predseda senátu Juraj Kliment a aj Švecová, ktorá už v začiatkom júla 2015 avizovala, že bude trvať na zvolaní kolégia..





Sudca Kliment v tom čase pre agentúru SITA uviedol, že sudcovia nižších súdov začali veci s rovnakou problematikou odročovať a čakajú na zaujatie stanoviska trestnoprávneho kolégia, keďže obvinení a ich obhajcovia poukazujú na právoplatné rozhodnutia Harabinovho senátu. Vtedajší minister spravodlivosti Tomáš Borec v júni uviedol, že trestnoprávne kolégium Najvyššieho súdu (NS) SR by sa malo čo najskôr zaoberať rozpormi, ktoré vznikli pri rozhodovaní ich senátov.



Švecová tvrdí, že porušil povinnosť sudcu



Rozdielnym rozhodovaním senátov NS vznikol stav právnej neistoty najmä na nižších súdoch, argumentovala pri podaní disciplinárneho návrhu Švecová. Harabin kolégium zvolal listom z 9. septembra na 18. novembra. Švecová tvrdí, že tým porušil povinnosť sudcu svedomito, riadne a včas vykonávať svoje povinnosti predsedu kolégia, čím sa dopustil závažného disciplinárneho previnenia.



Navrhla preto, aby bol Harabinovi znížený funkčný plat o 50 percent a aby bol preložený na súd nižšieho stupňa. Kolégium na zjednotenie stanovísk na skorší termín nakoniec zvolala šéfka NS SR, pretože "vtedajší predseda trestnoprávneho kolégia Štefan Harabin nebol podľa nej v tejto veci dlhodobo činný", pripomenul situáciu hovorca súdu Boris Urbančík. Kolégium sa konalo 29. septembra a „v plnom rozsahu potvrdilo legálnu pôsobnosť inšpekcie policajného zboru“.





Činnosť inšpekcie sama o sebe nie je dôvodom na zrušenie rozsudku v odvolacom alebo dovolacom konaní, rozhodlo kolégium v roku 2015. Zároveň konštatovali, že by sa mal hľadať iný optimálny model vyšetrovania trestnej činnosti policajtov. Minister vnútra Robert Kaliňák avizuje, že takýto návrh predstaví v tomto polroku. Na tomto kolégiu bol zvolený aj jeho nový predseda Libor Duľa, ktorý tak nahradil vo funkcii Harabina.



Bajánková mu navrhla znížiť plat



Harabin bude 18. apríla obhajovať svoje vyjadrenia na adresu predsedníčky NS SR Daniely Švecovej. Na jej adresu okrem iného uviedol, že svojím spôsobom je to chudera a o chvíľu sa môže stať, že skončí na psychiatrii. Šéfka rady Bajánková mu navrhla znížiť plat o 30 percent na obdobie troch mesiacov. Harabin na margo tohto disciplinárneho návrhu v minulosti uviedol, že "budem prvý sudca stíhaný za slobodu prejavu". Tento disciplinárny návrh už v máji 2016 senát zamietol, lebo na disciplinárne stíhanie nevidel dôvod. Bajánková sa voči tomu odvolala a odvolací senát to vrátil späť na rozhodnutie.



Štefan Harabin čelí šiestim disciplinárnym návrhom, päť podala Švecová, jeden Bajánková. V troch prípadoch podala Švecová návrh na potrestanie spolu s Harabinom aj ďalších členov jeho pôvodného senátu Gabrielu Šimonovú a Viliama Dohňanského. V jednom z týchto prípadov 17. marca prvostupňový disciplinárny senát túto trojicu oslobodil. Švecová ich navrhovala potrestať za to, že ich dovolací senát prekročil podľa nej zákonom danú právomoc a oslobodil Petra R. v starom prípade z rokov 2000 a 2002, v ktorom čelil obžalobe z legalizácie príjmu z trestnej činnosti.



Predseda disciplinárneho senátu Erik Uhlár ich rozhodnutie vysvetlil tým, že dovolací senát prijal rozhodnutie v tajnom hlasovaní a tak nie je možné preukázať, ktorý z členov ako hlasoval a teda nie je možné im preukázať disciplinárne previnenie. Disciplinárny senát nemôže vychádzať z domnienok a predpokladov, zdôraznil. Disciplinárny senát sa nezaoberal samotným obsahom podania. Švecová zvažujú v tejto veci odvolanie. Žiaden z návrhov ešte disciplinárne senáty definitívne neuzavreli.