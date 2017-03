Ste hlupáci, najradšej by som vás povešal, odkázal Európskej únii filipínsky prezident

MANILA 23. marca (WebNoviny.sk ) - Filipínsky prezident Rodrigo Duterte vo štvrtok varoval Európsku úniu, aby prestala v súvislosti s trestom smrti vyvíjať nátlak na krajiny juhovýchodnej Ázie. Duterte poznamenal, že väčšina členských štátov Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) má trest smrti a EÚ na ich vodcov vyvíja v tejto veci nátlak.



"Vy hlupáci, vy parchanti, prestaňte u nás zasahovať," vyhlásil dnes Duterte na skorej rannej tlačovej konferencii po návrate do Manily z návštevy Mjanmarska a Thajska. "Nik vám to nepovie, tak vám to poviem ja, ste všetci hlupáci." "Bol by som šťastný, ak by som vás mohol povesiť... Vyvíjate nátlak v každej krajine s trestom smrti," dodal..





Podľa tlačovej agentúry DPA nie je presne jasné, komu svoje poznámky adresoval, ale skoršie v týždni hromžil na europoslancov, ktorí minulý týždeň schválili rezolúciu vyzývajúcu Filipíny, aby znova nezavádzali trest smrti. Spomedzi 10 členských štátov ASEAN zrušili trest smrti iba Kambodža a Filipíny, ale Duterteho vláda urobila kroky na obnovenie najvyššieho trestu.



Indonézia, Malajzia i Singapur v uplynulých rokoch popravili ľudí, zatiaľ čo Thajsko, Brunej, Laos a Mjanmarsko nikoho nepopravili už po desaťročia. Vietnamské štatistiky týkajúce sa trestu smrti sú tajné.



Duterte tvrdil, že Európania sú proti trestu smrti z pocitu viny za smrť miliónov ľudí počas prvej svetovej vojny. Povedal, že "genetika" je na vine, že sa Európania v súvislosti s trestom smrti miešajú do záležitostí iných krajín."Váš pocit viny, vaše svedomie je takmer genetika. Prenáša sa z generácie na generáciu," dodal.