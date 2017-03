Stav Jána Ďuricu sa výrazne zlepšil, plánuje ešte rok alebo dva potiahnuť kariéru

SENEC 20. marca (WebNoviny.sk) - Zdravotný stav obrancu Jána Ďuricu z tureckého Trabzonsporu je pre trénera slovenskej futbalovej reprezentácie Jána Kozáka najväčšou nepríjemnosťou v súvislosti so skladaním zostavy na nedeľňajší zápas na Malte (20.45 h v Ta Qali) v F-skupine kvalifikácie o postup na budúcoročné MS do Ruska.



Skúsený 35-ročný stopér sa zranil 20. februára v domácom ligovom dueli proti Alanyasporu, vyšetrenia odhalili poškodenie bočného väzu ľavého kolena. Ďuricov stav sa odvtedy výrazne zlepšil, nie je však isté, či s ním kormidelník SR bude môcť počítať. "Počas prvých dní budem určite trénovať individuálne a uvidíme vo štvrtok či piatok," skonštatoval Ďurica počas pondelkového popoludňajšieho zrazu národného tímu v Senci..





Koleno treba spevniť



Dunajskostredský rodák počas ostatných dní zaberal v Trabzone pod vedením kondičného trénera slovenskej reprezentácie Martina Rusňáka. "Maťo bol so mnou, lebo už po vyše dvoch týždňoch som mohol behať, robiť posilňovacie cvičenia, tak som ho zavolal, lebo si myslím, že je to naozaj kvalitný kondičný tréner. Spoločne sme na tom pracovali. Teraz počas prvých dní začnem s ním a v závere týždňa uvidíme. Koleno treba najmä spevniť cvičeniami. Nechcem nič hovoriť dopredu, radšej pomaličky, krok za krokom. Ak budem pripravený, tak budem, ak nie, asi koleno hovorí, aby som si dal oddych," podotkol Ďurica, ktorý sa teší z pobytu vo vlasti: "V Turecku som bol okrem Silvestra v kuse skoro štyri mesiace, konečne som na Slovensku. Som rád za pozvánku a že som medzi chlapcami."



Slovákom patrí po minuloročnej časti kvalifikácie MS a štyroch odohraných kolách 3. priečka v tabuľke F-skupiny. V tejto eliminácii najskôr doma podľahli Angličanom (0:1), nasledovala prehra v Slovinsku (0:1) a trnavské víťazstvá nad Škótmi (3:0) a Litovčanmi (4:0). Anglicko je s desiatimi bodmi lídrom "efka", Slovinsko má osem bodov, Slovensko šesť, Litva päť a Škótsko štyri. Malta zatiaľ nebodovala. "Pamätám si, že Malťania nás pred vyše dvoma rokmi v žilinskom prípravnom stretnutí potrápili (Slováci zvíťazili 1:0, pozn.). Slovinci na Malte vyhrali len 1:0. Bude to nepríjemný súper, aj keď v dueli sme favoritom. Jedno sa hovorí pred zápasom, čo bude na ihrisku, to je druhá vec. Dúfam, že to zvládneme a vyhráme," vyhlásil Ján Ďurica.



Do Turecka išiel futbal dohrať



Účastník MS 2010 a ME 2016 prišiel do Trabzonsporu vlani v lete z Lokomotivu Moskva, do kádra vtedy pribudol aj iný reprezentant SR Matúš Bero. Pre zranenie vypadol zo zostavy, tešiť ho však môže skutočnosť, že jeho spoluhráčom sa v aktuálnom kalendárnom roku naďalej darí. "V tomto roku sme ešte neprehrali, naposledy sme po výbornom výkone zvíťazili 2:0 nad Galatasarayom Istanbul. Máme blízko k pohárovej Európe, strácame tri body na Fenerbahce a päť na Galatasaray. Týmto dvom mužstvám sa teraz až tak nedarí a verím, že ich predbehneme," povedal Ďurica. Bývalý hráč Petržalky, Saturnu Moskovská oblasť a Hannoveru šípi, že v horizonte niekoľkých rokov, možno iba mesiacov, nastane deň jeho rozlúčky s aktívnou kariérou.



"Do Turecka som išiel ten futbal už len dohrať, ukončiť kariéru. Uvidíme. Rok - dva možno ešte potiahnem. Som tam spokojný. Niekedy sa po zápasoch cítim dosť unavený. Zdravie síce mám, ale vek neoklameš. Niekedy potrebujem viac regenerovať ako hrať," doplnil Ďurica.



V utorok večer si slovenskí reprezentanti spestria prípravu na kvalifikačný súboj účasťou na slávnostnom vyhlásení ankety Futbalista roka 2016. V desaťčlennom finále nechýba ani Ďurica: "Nerád hodnotím samého seba, to nechám na iných. Podľa mňa bude Marek Hamšík asi najlepší, mal vynikajúcu sezónu a patril medzi našich najlepších hráčov."



