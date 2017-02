Štátne železnice majú novinku, nálepky vo vlakoch

BRATISLAVA 9. februára (WebNoviny.sk) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) začne na budúci týždeň umiestňovať do všetkých svojich vlakov nálepky s textom "Obťažujú vás spolucestujúci alebo ste svedkom porušovania zákona?". Distribúcia tritisíc nálepok je súčasťou nových bezpečnostných konceptov, ktoré pripravuje na ochranu cestujúcich Železničná spoločnosť Slovensko. Agentúru SITA o tom informoval hovorca ZSSK Tomáš Kováč.



Oranžovo-biela nálepka a jej text usmerňujú cestujúcich, čo robiť, ak ich vo vlaku niekto obťažuje. .



Najprv je potrebné informovať vlakvedúceho a ak to nepomôže, informovať nonstop linku ZSSK. Vo vážnejších prípadoch odporúčajú volať priamo políciu. "Nie, že by sme dnes nevedeli, kde sú problematické trate, alebo predpokladali, že ľudia nepoznajú telefónne číslo na políciu," povedal člen predstavenstva a riaditeľ úseku obchodu ZSSK Karol Martinček. "Chceme vyzvať našich zákazníkov, aby nám dali okamžite vedieť, že vo vlaku nie je niečo v poriadku. Často sa o incidente dozvieme až ex post z hlásenia, prípadne zo sociálnych sietí," pokračoval Martinček.



Ľudia môžu vlakvedúceho kontaktovať pri rôznych situáciách, ktoré im znepríjemňujú cestu. "Máme na mysli čokoľvek, čo cestujúcich obťažuje – cez zakázanú politickú agitáciu, až po útok agresívneho spolucestujúceho," dodal Martinček. "Táto naša aktivita chce prispieť aj k zamedzeniu propagácie extrémistických názorov v našich vlakoch na úkor dobrého mena našej spoločnosti," doplnil podpredseda predstavenstva ZSSK a riaditeľ úseku ekonomiky Patrik Horný.



"Veľmi radi by sme rozšírili pokrytie vlakov kamerami. Zaujímame sú aj o technológie na rozoznávanie tvárí či o telové kamery pre vlakvedúcich," informoval Horný. "Zároveň považujeme za veľmi dôležité pokračovať v rozbehnutej spolupráci s políciou," dodal. Počet vlakov, ktoré aspoň na časti trasy sprevádzali príslušníci železničnej polície, vlani medziročne stúpol o 87 percent. Kamerovým systémom disponujú elektrické poschodové jednotky, push-pully a dieselmotorové jednotky kúpené aj z eurofondov.



Od nového roka platí novela zákona o dráhach, podľa ktorej "dohľad nad verejným poriadkom, ochranu základných práv a slobôd, ochranu života a zdravia cestujúcich prepravovaných vlakmi osobnej prepravy a na železničných staniciach a ich majetku vykonáva Policajný zbor SR alebo osoba určená prevádzkovateľom dráhy alebo dopravcom".