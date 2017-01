Štátne IC vlaky by mali zastavovať aj v ďalších mestách

BRATISLAVA 13. januára (WebNoviny.sk) - Štátna Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) je pripravená posilniť dopravu na trase Bratislava - Žilina - Košice po ohlásenom odchode súkromného dopravcu RegioJet. Plánuje zabezpečiť aj obsluhu staníc, kde v súčasnosti jej InterCity (IC) vlaky nezastavujú.



Po obnovení prevádzky vlani 11. decembra tieto vlaky zastavujú okrem Bratislavy a Košíc v staniciach Trnava, Žilina, Poprad - Tatry a Kysak. Vlaky RegioJet-u zastavujú aj v Trenčíne, vo Vrútkach, v Ružomberku, Liptovskom Mikuláši, Štrbe a Spišskej Novej Vsi.



Ako národný osobný vlakový dopravca informoval, presné rozhodnutie závisí od toho, či súkromný dopravca zruší objednávku trasy na časové polohy jeho vlakov.



"RegioJet totiž síce potvrdil ukončenie prevádzky svojich komerčných vlakov koncom januára, avšak podľa informácií ZSSK neuvoľnil trasu s časovými polohami týchto spojov, ktorú mal objednanú aj na ďalšie obdobie. Ak RegioJet nebude ústretový, nemôže v časových polohách jeho vlakov od 1. februára jazdiť iný dopravca," uviedla ZSSK s tým, že zatiaľ nemá garanciu, že trasy budú uvoľnené.



Urobia všetko pre spokojnosť cestujúcich



"Urobíme všetko, aby cestujúci boli spokojní aj po náhlom odchode súkromného dopravcu. Pripravované riešenia si vyžiadajú dodatočné náklady, ktoré chceme pokryť úsporami v našej spoločnosti. Nezaťažíme však štátny rozpočet a momentálne neuvažujeme ani nad zmenou cestovného v IC vlakoch," povedal generálny riaditeľ ZSSK Filip Hlubocký. "Aby sme mohli riadne pokračovať v prípravách na nahradenie vlakov, potrebujeme, aby RegioJet zrušil objednávku na trati Bratislava - Žilina - Košice k 1. februáru," dodal. Súčasný stav podľa neho znamená prevádzkovú neistotu, keďže RegioJet môže svoje rozhodnutie nevypravovať vlaky zmeniť.



ZSSK prevádzkuje IC vlaky bez štátnych dotácií. Cieľom spoločnosti je dostať vlaky do prevádzkového zisku už v prvom roku ich fungovania a v štvrtom roku dosiahnuť celkový kladný hospodársky výsledok. RegioJet tvrdí, že ZSSK nič nebráni, aby sa okamžite pustila do úprav cestovného poriadku. "ZSSK by určite nemala na nič vyčkávať a mala by robiť všetko pre to, aby bola pripravená od 1. februára upraviť svoj cestovný poriadok tak, aby obslúžila cestujúcich i v ďalších mestách," uviedol hovorca.



RegioJet už odchod oficiálne potvrdil



RegioJet-u Aleš Ondrůj. RegioJet už oficiálne informoval Železnice Slovenskej republiky (ŽSR), že vlaky na trati Bratislava - Košice prestane prevádzkovať 31. januára.



Informáciu ZSSK o tom, že zavedenie ďalších spojov nezaťaží štátny rozpočet, RegioJet spochybnil. "ZSSK je v strate a nemá žiadne iné aktivity, ktoré by prinášali zisk. Vlaky IC ZSSK sú tiež stratové. S väčším počtom spojov sa dá predpokladať ďalšie zvýšenie straty prevádzky vlakov IC ZSSK," dodal Ondrůj.



Budú podľa neho čeliť rovnakému problému, pre ktorý z trasy odíde RegioJet, a to nedostatku platiacich zákazníkov, ktorí odišli z dôvodu bezplatnej prepravy v dotovaných vlakoch. Tento účet podľa RegioJet-u potom ZSSK predloží k úhrade daňovým poplatníkom.