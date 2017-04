Štát nedodržiava vlastnú minimálnu mzdu, nezaradení poslanci žiadajú vyššie mzdy vo verejnej správe

BRATISLAVA 5. apríla (WebNoviny.sk) - Dôstojnejšie a spravodlivejšie mzdy pre zamestnancov vo verejnej správe žiadajú nezaradení poslanci Národnej rady SR. Miroslav Beblavý, Viera Dubačová, Katarína Macháčková, Simona Petrík, Zuzana Zimenová a Jozef Mihál a Oto Žarnay predložili do parlamentu novelu zákona, ktorá upravuje tabuľkové platy vo verejnej správe.



Podľa predkladateľov štát zabúda na 144-tisíc ľudí. Beblavý upozornil na tabuľkové platy, podľa ktorých sú platení sociálni pracovníci, opatrovatelia, kuchárky v školách, školníci, knihovníčky, ale aj ekonómovia vo verejnom sektore. Minimálny plat zamestnanca verejnej správy podľa tabuliek dosahuje 292 eur, pričom súčasnú minimálnu mzdu, 435 eur, väčšine zamestnancov dorovnávajú rôznymi príplatkami. "Štát dnes pri veľkej skupine vlastných zamestnancov nedodržiava Zákonník práce,“ povedal Beblavý. .



Podľa Mihála zvýšenie odmeňovania spôsobí tlak na rast miezd u súkromných zamestnávateľov. "Keby štát nastavil latku odmeňovania svojich zamestnancov vyššie, súkromní zamestnávatelia by boli tlačení k tomu, aby zvýšili platy svojim zamestnancom," dodal. Minimálna mzda 435 eur je podľa Beblavého určená pre nekvalifikovaného pracovníka. "Pre kvalifikovanejšie miesta platia vyššie minimálne mzdy a pre najkvalifikovanejších ľudí je minimálna mzda dvojnásobok, teda 870 eur. Títo ľudia (zamestnanci vo verejnej správe, pozn. SITA) však dnes vo verejnej službe zarábajú oveľa menej,“ povedal nezaradený poslanec s tým, že štát nedodržiava ani vlastnú minimálnu mzdu, ktorú diktuje podnikateľom.



Problém nízkych platov podľa neho vznikol pred rokmi, keď začala rásť minimálna mzda ale platové tabuľky vo verejnej správe sa dodnes nezmenili. Preto sa aj z vysokoškolsky vzdelaných ľudí stáva "armáda pracujúcej chudoby“. "Dnes sú zamestnanci verejného sektora odmeňovaní podľa dvoch platových tabuliek, čo je zbytočné, chceme ich zlúčiť do jednej, ktorá bude spĺňať podmienky Zákonníka práce. Platové triedy plánujeme ponechať, ale ich počet zredukujeme na 12. Najnižšia mzda by sa mala začínať na 435 eurách a najvyššia bude dvojnásobkom tejto sumy – 870 eur,“ vysvetlil Beblavý. Uviedol, že touto zmenou by mal štát vyššie výdavky o 232 miliónov eur ročne, ale 170 miliónov sa do štátu vráti v podobe odvodov, znížených nákladov na odvodovú odpočítateľnú položku, dane z príjmov a výberu DPH. "Čistý náklad preto odhadom bude 62 miliónov ročne,“ uzavrel poslanec.



Poslanci ukončili rokovací deň návrhom nezaradených opozičných poslancov Národnej rady SR. Poslanci Jozef Mihál, Miroslav Beblavý a Simona Petrík navrhujú zaviesť od začiatku budúceho roka pružné poberanie rodičovského príspevku. Výška vyplácaného rodičovského príspevku by podľa ich návrhu závisela od počtu mesiacov, za ktoré sa ho rodič rozhodne vyčerpať. "Celkovú sumu 6 396 eur, ktorú by rodič získal za celé obdobie poberania rodičovského príspevku, by bolo možné vybrať aj skôr ako dieťa dosiahne tri roky veku,“ uviedli k návrhu novely zákona o rodičovskom príspevku, ktorý predložili do parlamentu. "Navrhujeme, aby dolnou hranicou výberu rodičovského príspevku boli dva roky veku dieťaťa,“ tvrdia predkladatelia navrhovanej novely zákona.



Poslanci budú v rokovaní pokračovať vo štvrtok o 09:00