Štát chce s budúcim majiteľom U.S. Steel viac rokovať

Štát bude chcieť hovoriť s prípadným novým majiteľom oceliarne U.S.Steel Košice o budúcej spolupráci. Ako uviedol na tlačovej besede po....

BRATISLAVA 21. februára (WebNoviny.sk) - Štát bude chcieť hovoriť s prípadným novým majiteľom oceliarne U.S.Steel Košice o budúcej spolupráci. Ako uviedol na tlačovej besede po rokovaní koaličnej rady predseda strany Smer-SD a predseda vlády Robert Fico, štát v súčasnosti nevie reálne zabrániť americkým akcionárom v košickej oceliarni, ktorí sú jej jediným majiteľom, aby ju predali. Prípadnému novému majiteľovi však chce predseda vlády povedať, že štátu záleží na dobrej spolupráci.



"Ak si podajú Američania ruku s nejakým novým majiteľom, budeme tam chcieť sedieť a hovoriť: chceme sa dohodnúť s vami na tomto, na tomto a na tomto. A možno aj budeme otvárať otázku: Pustíte nás do vnútra? Možno budeme chcieť mať niekoho v kontrolných orgánoch spoločnosti, budeme sa chcieť rozprávať s novým majiteľom, ako bude táto spoločnosť fungovať," povedal Fico..



V polovici februára sa podľa informácií televízie JOJ stretli na úrade vlády ministri a čínski a americkí zástupcovia firiem, ktoré figurujú pri predaji košických železiarní U.S. Steel. Hlavným bodom ich programu bol práve predaj železiarní. Rokovanie vtedy potvrdil na svojom facebookovom profile aj minister hospodárstva Peter Žiga. "Za vládu môžem potvrdiť, že naďalej platí prísľub, že vláda bude súčasťou rokovaní o predaji oceliarní. Budeme chrániť strategické záujmy Slovenska a košického regiónu a trváme na tom, aby sa v Košiciach bez ohľadu na vlastníka udržala zamestnanosť a zostala výroba ocele," napísal vtedy Žiga.



Američania predávajú fabriku U.S. Steel Košice na východe Slovenska čínskemu gigantovi He Steel. Predaj košickej fabriky odštartoval koncom januára. Američania podpísali s čínskym koncernom memorandum o porozumení. Podpisom dokumentu vstúpili Číňania do procesu predaja.