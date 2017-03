Štát chce prilákať ľudí na dobrovoľnú vojenskú prípravu

BRATISLAVA 22. februára (WebNoviny.sk) – Poslanci ukončili druhý deň 14. schôdze NR SR rokovaním o návrhu z dielne ministerstva obrany, ktorý zatraktívňuje dobrovoľnú vojenskú prípravu.



Po novom by sa mal zvýšiť finančný príspevok o približne 200 eur na 575 eur, trvanie výcviku by sa malo skrátiť z 12 na 11 týždňov a absolventi by mali mať v prípade záujmu jednoduchší vstup do ozbrojených síl, k polícii, hasičom a záchranárom..







S výcvikom chcú začať ihneď



Zmeny vyplynuli z analýzy pilotného projektu, do ktorej bolo zapracované aj jeho hodnotenie z pohľadu prvých úspešných absolventov. Ministerstvo navrhuje účinnosť novely od júla tohto roka.



„Dobrovoľná vojenská príprava je jednou z priorít, preto pristupujeme k zmenám, ktorými ju chceme zatraktívniť. Verím, že okrem výhod, ktoré prináša, bude pre mladých ľudí aj istou formou prejavu vlastenectva,“ uviedol minulý rok pri prezentovaní chystaných zmien minister obrany Peter Gajdoš. S výcvikom ďalších dobrovoľných vojakov rezort obrany plánuje začať ihneď po nadobudnutí účinnosti novely zákona.



Projekt dobrovoľnej vojenskej prípravy je určený pre ľudí, ktorí chcú absolvovať vojenský výcvik a získať základné vedomosti a zručnosti nevyhnutné pre plnenie úloh ozbrojených síl a krízového manažmentu.



Minister nepovažuje projekt za neúspech



V rámci výcviku získa absolvent základné vedomosti a zručnosti napríklad z taktiky, streľby z ručných zbraní, orientácie v teréne, zdravotníckej prípravy, topografickej prípravy. Zároveň tiež dosiahne vyššiu fyzickú a psychickú pripravenosť, sebadisciplínu a lepšie zvládne stresové a záťažové situácie. Počas odborného výcviku získa absolvent vedomosti z jednej z odborností strelec, ženista, odmorovač a spojár.



Do pilotného projektu dobrovoľnej vojenskej prípravy sa minulý rok pôvodne prihlásilo 129 záujemcov. Časť z nich však neprešla zdravotnou prehliadkou, psychotestmi alebo bola vyradená z administratívnych dôvodov. Pôvodne sa počítalo s tým, že by malo pilotný projekt dobrovoľnej vojenskej prípravy absolvovať maximálne 150 občanov.



Výcvik od júla do septembra nakoniec absolvovalo 31 záujemcov (22 mužov a deväť žien), ktorí po skončení výcviku boli povýšení do hodnosti vojakov 2. stupňa a zaradení do záloh. Minister Gajdoš priznal, že by privítali viac záujemcov, ale projekt nepovažuje za neúspech. „Išlo o pilotný projekt, potrebovali sme ho otestovať a to sa podarilo,“ zdôraznil v minulosti.



Vo štvrtok pokračujú poslanci v rokovaní. Zaoberať sa budú návrhmi z dielne rezortu zdravotníctva.