Štartuje stý ročník Giro d´Italia, má byť oslavou cyklistiky vo všetkých jej podobách

MILÁNO 4. mája (WebNoviny.sk) - Bez slovenského zástupcu, ale s obhajcom trofeje Vincenzom Nibalim v piatok odštartuje stý ročník Giro d´Italia, ktorý má byť oslavou cyklistiky vo všetkých jej podobách.



Podľa organizátorov jubilejné trojciferné Giro bude mať sto chutí a farieb, lebo zavíta do všetkých 20 regiónov rozmanitého Talianska. .



Obhajcom trofeje Nibali



Atraktívne cyklistické divadlo zdvihne oponu v Alghere na Sardínii a vyvrcholí záverečnou časovkou 28. mája 2017 pred svetoznámym Milánskym dómom. Na pelotón čaká trojtýždňová porcia 3614,4 km naprieč celým Talianskom vrátane Álp a Dolomitov. S výnimkou 15 km vo Švajčiarsku to bude iba o značke "Made in Italy."



Keďže nemecký tím Bora-Hansgrohe neposlal do boja ani jedného zo štvorice Slovákov (všetci vrátane Petra Sagana sa predstavia o 10 dní na Okolo Kalifornie), slovenských fanúšikov bude zaujímať najmä boj o celkové prvenstvo.





Obhajca trofeje a celkovo dvojnásobný šampión Nibali zo stajne Bahrain Merida vidí najväčších rivalov v Kolumbijčanovi Nairovi Quinanovi (Movistar) a Španielovi Mikelovi Landovi (Sky). Do okruhu favoritov treba zaradiť aj Američana Tejaya van Garderena (BMC Racing) a Francúza Thibauta Pinota (FDJ).



"Quintana bude najväčší súper, potom Landa a po ňom Brit Thomas. Predpokladám, že Quintana sa bude počas pretekov postupne zlepšovať. Landa a Thomas budú v pozícii dvoch lídrov jedného tímu. Bude zaujímavé sledovať, či sa dokážu navzájom podporiť," cituje Nibaliho portál cyclingweekly.com. "Počas zimy som urobil kus dobrej práce a verím, že to prinesie ovocie," povedal Mikel Landa podľa portálu Cyclingnews.



Cieľ 4. etapy pod kráterom Etny



Od roku 1961 po prvý raz sa bude jazdiť na oboch najväčších talianskych ostrovoch - Sardínii aj Sicílii. V programe jubilejného ročníka bude šesť šprintérskych dojazdov, ale aj šesť obávaných horských koncoviek plus dve individuálne časovky. Pelotón bude musieť zdolať legendárne kopce ako Blockhaus, Mortirolo, Stelvio, Monte Grappa či Pordoi.





Už štvrtá etapa situovaná na ostrove Sicília sa bude končiť pod kráterom majestátnej sopky Etna v Sapienza Rifugio vo výške 1892 m. Sicílsky rodák Nibali sa môže tešiť na tisícky fanúšikov, ktorí ho už v tejto včasnej fáze Gira poženú za obhajobou celkového triumfu.



Deviata etapa cyklistov zavedie na ikonický Blockhaus vo výške 1665 m, na ktorý sa vyšplhajú v takmer 30 km dlhom stúpaní. Práve na tomto mieste niekdajšieho nemeckého opevnenia vyhral Eddy Merckx v roku 1967 svoju prvú etapu na Grand Tour, ktorá vošla do histórie cyklistiky ako jedna z najťažších.



Astana iba s ôsmimi cyklistami



Ďalším zo série horských finišov bude Oropa v 14. etape, ktorá má zväčša rovinový profil, ale záverečných 13 km do kopca s priemerom 8% bude stáť za to. Etapa bude venovaná pamiatke Marca Pantaniho a Fausta Coppiho.



"Už etapa s Etnou môže byť dôležitá pre celkové poradie, potom aj Blockaus či dlhá časovka vo Foligne," poznamenal Nibali na webe liberoquotidiano.it.





Na otázku, ako veľmi mu bude chýbať Michelle Scarponi, ktorý nedávno tragicky zahynul počas tréningu po zrážke s nákladným autom, odpovedal: "Spomienku na neho budem nosiť v srdci neustále, ale nechcem, aby toto Giro bolo smutné. Nesmie prevládať melanchólia, ale radosť a úsmev. Presne podľa toho si Scarponiho každý zapamätá, lebo on bol pozitívny človek," povedal Nibali.



Vedenie Astany sa rozhodlo poslať do pretekov iba 8 namiesto 9 jazdcov. Symbolicky voľné miesto zostane v pelotóne po Scarponim, ktorý, ak by žil, mal by istú účasť. "Michele by bol naším lídrom na Gire, ak by... Z úcty k nemu zostane jedno miesto voľné," vysvetlil generálny manažér Alexander Vinokurov.



Najväčšou výzvou 16. etapa



Jedna z najväčších výziev na trase jubilejného ročníka Gira bude 16. etapa s dĺžkou 222 km s cieľom v lyžiarskom stredisku Bormio. Cyklisti budú prechádzať cez Montirolo a dvakrát cez Passo di Stelvio, ktorý je s výškou 2757 m najvyššie položeným horským priesmykom Východných Álp.



Prvýkrát sa budú cyklisti šplhať na Stelvio z Bormia a druhýkrát zo Švajčiarska cez Umbrailpass. Nemenej náročná je 18. etapa z Moeny do Ortisei/St. Ulrich, ktorá na 137 km zahŕňa až päť kráľovských stúpaní cez Passo Pordoi, Passo Valparola, Passo Gardena, Passo di Pinei Panidersattel a the Pontives. "Táto etapa v Dolomitoch nasadí celému Giru korunu náročnosti," pripomína portál Cyclingnews.



Ani to ešte nebude z vysokohorských galejí storočnice Gira všetko, lebo 19. etapa bude vrcholiť v lyžiarskom stredisku Piancavalo vo výške 1290 m a v dvadsiatej bude cestou do cieľa priesmyk Monte Grappa (1620 m).



Absolútny záver Gira ponúkne individuálna časovka na 21 km so štartom na motoristickom okruhu v Monze a cieľom v Miláne. "Storočnica Gira bude nielen oslavou športu, ale aj histórie a kultúry Talianska a tiež pripomenutím najväčších postáv histórie týchto pretekov, ktoré nosili na sebe ružový dres lídra," uvádza sa v stanovisku organizátorov z RSC Sport.



Súťaž o najrýchlejšieho zjazdára zrušili



Pred pár dňami rozbúril hladinu verejnej mienky počin organizátorov doplniť do programu Gira súťaž o najrýchlejšieho zjazdára, čiže jazdca, ktorý nazbiera najviac bodov v desiatich vybraných klesaniach situovaných od ôsmej po dvadsiatu etapu. Po zdrvujúcej kritike najmä zo strany cyklistov napokon organizátori od tohto zámeru upustili.



Cyklisti mali v desiatich rôznych etapách vrátane kráľovského zjazdu zo Stelvia z výšky 2758 m bojovať o prémiu 500 eur. Navyše by za to priebežne dostávali body do celkového hodnotenia s prémiou 5000 eur pre víťaza.



"Chceli sme ešte zvýšiť záujem u fanúšikov. Bohužiaľ, niektorí ľudia úplne nepochopili náš zámer a iní to využili na to, aby spustili zbytočný rozruch. Takže sme to zrušili. Jazdcov aj tak budeme merať v zjazdoch z kopcov, ale údaje použijeme len na to, aby sme fanúšikov informovali o ich aktuálnych rýchlostiach,“ vysvetlil riaditeľ pretekov Mauro Vegni.