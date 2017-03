Štartuje nová sezóna F1, o prvenstvo by si to mali na úvod sezóny rozdať Mercedes, Ferrari a Red Bull

Mercedes neukázal plný potenciál

Ferrari najlepšie v testoch

Sebavedomý Red Bull

Veľká cena Austrálie:

Dejisko:

Dĺžka okruhu:

Dĺžka pretekov:

Minuloročný víťaz:

Najrýchlejšie kolo v pretekoch:

Rekordér v počte víťazstiev - jazdec:

Rekordér v počte víťazstiev - tím:

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Účastníci majstrovstiev sveta F1 2017





tím - jazdci - názov vozidla





Mercedes

Red Bull

Ferrari

Force India

Williams

McLaren

Toro Rosso

Haas

Renault

Sauber

Kalendár pretekov F1 v sezóne 2017:

26. marca:

9. apríla:

16. apríla:

30. apríla:

14. mája:

28. mája:

11. júna:

25. júna:

9. júla:

16. júla:

30. júla:

27. augusta:

3. septembra:

17. septembra:

1. októbra:

8. októbra:

22. októbra:

29. októbra:

12. novembra:

26. novembra:

MELBOURNE 23. marca (WebNoviny.sk) - Súťažné dianie v motoristickej formule 1 sa takmer po štyroch mesiacoch vracia späť a odštartujú ho piatkové skoré ranné tréningy v melbournskom Albert Parku pred nedeľňajšou Veľkou cenou Austrálie.Nová sezóna sa začne v znamení pomerne veľkých zmien, podobne ako tomu bolo pred ročníkom 2014. Momentálne sa však úprava pravidiel netýka pohonných jednotiek, ale aerodynamiky a pneumatík, ktoré by mali zabezpečiť 3- až 5-sekundové zrýchlenie na jedno kolo..Z aerodynamického hľadiska tímy postavili nové monoposty tak, aby mali väčší prítlak aj priľnavosť na trati, čím však budú ťažšie ovládateľné. K rýchlejším monopostom prispejú aj nové pneumatiky Pirelli, predné budú širšie o 60 milimetrov, zadné o 80.S novými pravidlami je ťažko určiť favorita nadchádzajúcej tradičnej austrálskej ouvertúry. Po troch rokoch kraľovania by bolo vhodné umiestniť na pomyselný trón tím Mercedes, ale v predsezónnych testoch v Barcelone "strieborné šípy" nepodali najlepší výkon.Aj nový prírastok stajne, Fín Valtteri Bottas, ktorý nahradil šampióna Nica Rosberga, si myslí, že monopost W08 neukázal plný potenciál."Zdá sa, že sme všetci pri sebe, je to tesné. Sú to však iba testy a každý jazdí inokedy počas dňa, má iný program, takže je ťažké povedať, ako na tom sme. Zistíme to však veľmi skoro. Ferrari vyzerá byť veľmi silné a bude to proti nim náročné. Určite očakávame tesný súboj, aspoň na začiatku sezóny. Potom to už bude o vývoji," povedal bývalý jazdec Williamsu.Bolo to práve Ferrari, ktoré počas zimných testov ukázalo svoju silu a dosiahlo aj najlepší čas 1:18,634 min v podaní Kimiho Räikkönena. Fínsky veterán sa neskôr priznal, že mohol byť ešte rýchlejší a aj jeho "parťák" Sebastian Vettel je spokojný s progresom v tíme."Myslím si, že sme lepšie pripravení v porovnaní s vlaňajškom. Celkovo máme väčšiu formu, vzali sme si ponaučenie a minulý rok bol pre nás najdôležitejší. Dôkaz však nezískame skôr ako na prvých pretekoch v Melbourne a potom následne v najbližších veľkých cenách. Ak budeme môcť v Austrálii bojovať o pódium, bude to skvelé. Ak niekto vyhrá šampionát trikrát po sebe (Mercedes, pozn.), je jasné, kto je favorit," dodal štvornásobný majster sveta.Po troch minuloročných víťazstvách sa bude chcieť predrať na najvyšší stupienok aj Red Bull, hoci zimné testy neprebehli úplne podľa predstáv tohto rakúskeho tímu.Nedeľňajšia nádej austrálskych fanúšikov Daniel Ricciardo odhaduje, že k Mercedesu je jeho družstvo veľmi blízko. "Vyzerá to tak, že za Mercedesom sme o menej ako pol sekundy. Do prvých pretekov ideme so sebavedomím," povedal 27-ročný rodák z Perthu. "Samozrejme, že sa musíme zlepšiť, ako na tom sme, to neviem. Musíme si počkať do prvých dní. Auto nie je zlé, ale priestor na progres je vždy," dodal Ricciardov o osem rokov mladší kolega Max Verstappen.Na otváracie podujatie roku 2017 Pirelli poskytne tímom mäkké, supermäkké a ultramäkké pneumatiky. Počas víkendu bude v Melbourne slnečno s maximálnou teplotou 28°C, sobotňajšia kvalifikácia aj nedeľňajšie preteky odštartujú o 7.00 h SEČ. Priame prenosy z tréningov a kvalifikácie ponúkne rovnako ako vlani stanica Sport1, samotnú Veľkú cenu Austrálie odvysiela naživo Sport2.Albert Park v Melbourne5303 metrov58 okruhov (307,574 km)Nico Rosberg (Nem.) MercedesMichael Schumacher (Nem.) Ferrari - 1:24,125 min (2004)Michael Schumacher 4 (2000 - 2002, 2004)McLaren 12- Nico Rosberg (Nem.) Mercedes- Lewis Hamilton (V. Brit.) Mercedes- Nico Rosberg (Nem.) Mercedes- Kimi Räikkönen (Fín.) Lotus- Jenson Button (V. Brit.) McLaren- Sebastian Vettel (Nem.) Red Bull- Jenson Button (V. Brit.) McLaren- Jenson Button (V. Brit) Brawn GP- Lewis Hamilton (V. Brit.) McLaren- Kimi Räikkönen (Fín.) Ferrari- Lewis Hamilton (V. Brit.), Valtteri Bottas (Fín.) - F1 W08 EQ Power+- Daniel Ricciardo (Aus.), Max Verstappen (Hol.) - RB13- Sebastian Vettel (Nem.), Kimi Räikkönen (Fín.) - SF70H- Sergio Pérez (Mex.), Esteban Ocon (Fr.) - VJM10- Felipe Massa (Braz.), Lance Stroll (Kan.) - FW40- Fernando Alonso (Šp.), Stoffel Vandoorne (Belg.) - MCL32- Carlos Sainz (Šp.), Daniil Kvjat (Rus.) - STR12- Romain Grosjean (Fr.), Kevin Magnussen (Dán.) - VF-17- Nico Hülkenberg (Nem.), Jolyon Palmer (V. Brit.) - R.S.17- Pascal Wehrlein (Nem.), Marcus Ericsson (Švéd.) - C36Veľká cena Austrálie - MelbourneVeľká cena Číny - ŠanghajVeľká cena Bahrajnu - SachírVeľká cena Ruska - SočiVeľká cena Španielska - BarcelonaVeľká cena Monaka - Monte CarloVeľká cena Kanady - MontrealVeľká cena Azerbajdžanu - BakuVeľká cena Rakúska - SpielbergVeľká cena Veľkej Británie - SilverstoneVeľká cena Maďarska - BudapešťVeľká cena Belgicka - Spa-FrancorchampsVeľká cena Talianska - MonzaVeľká cena Singapuru - Marina BayVeľká cena Malajzie - SepangVeľká cena Japonska - SuzukaVeľká cena USA - AustinVeľká cena Mexika - Mexico CityVeľká cena Brazílie - Sao PauloVeľká cena Abú Zabí - Yas Marina, ,