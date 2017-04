Staronovým trénerom Košíc by mal byť Milan Jančuška

KOŠICE 30. apríla (WebNoviny.sk) - Uvoľnenú trénerskú pozíciu v Košiciach by pred sezónou 2017/2018 mohol zaujať Milan Jančuška, ktorý viedol hokejistov z druhého najväčšieho mesta Slovenska už v rokoch 2001 až 2004. Informáciu uverejnil denník Košice:dnes na svojej internetovej stránke s odvolaním sa na dva nezávislé zdroje. Vedenie "oceliarov" oficiálne oznámi meno nového trénera v utorok.



Rodák z Liptovského Mikuláša pôsobil v Košiciach už ako hráč a neskôr i ako asistent trénera. Jančuška bol v nedávno skončenej sezóne hlavným koučom MsHK Žilina, "vlkov" doviedol až na tretie miesto v Tipsport lige, čo je druhé najlepšie umiestnenie v klubovej histórii..



Asistentom 57-ročného trénera by podľa rovnakého portálu mohol byť niekdajší reprezentačný bek Jerguš Bača. „Do konca apríla mám zmluvu so Žilinou, stále som jej tréner, a tak situáciu vôbec nebudem komentovať," povedal Jančuška pre Košice:dnes.