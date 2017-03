Staromestskí poslanci stiahli z rokovania návrh o otváracích hodinách podnikov

BRATISLAVA 28. marca (WebNoviny.sk) - Staromestskí poslanci dnes stiahli z rokovania miestneho zastupiteľstva nový návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava - Staré Mesto.



Zároveň stiahli aj návrh VZN o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti, ktorý úzko súvisí s návrhom VZN o otváracích hodinách podnikov. O oboch návrhoch budú poslanci Starého Mesta rokovať na mimoriadnom zasadnutí zastupiteľstva v apríli. .



Nový návrh



V novom návrhu VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Starého Mesta sa prevádzkový čas v obchode určuje od pondelka do nedele od 06:00 do 22:00.





Prevádzkový čas v reštaurácii má byť od pondelka do nedele od 07:00 do polnoci, v kaviarni či cukrárni od pondelka do nedele od 07:00 do polnoci, v nočnom bare, na diskotéke či v klube od nedele do stredy od 10:00 do jednej hodiny rannej, vo štvrtok od 10:00 do druhej hodiny rannej a v piatok a v sobotu od 10:00 do štvrtej hodiny rannej.



Vinárne a pivárne budú môcť byť otvorené podľa návrhu VZN od nedele do štvrtka od 07:00 do polnoci a v piatok a sobotu od 07:00 do jednej hodiny rannej. Predaj cez okienko sa určuje od 06:00 do polnoci a terasy budú môcť fungovať od pondelka do nedele od 08:00 do 22:00.



V nariadení sa nastavujú len isté mantinely



Podľa starostu Starého Mesta Radoslava Števčíka mestská časť podľa zákona nemôže rozhodovať o prevádzkovom čase podnikov, môže rozhodnúť formou všeobecne záväzného nariadenia (VZN) len o pravidlách času.



“V nariadení sa nastavujú len isté mantinely, ktoré hovoria o otváracej, respektíve záverečnej hodine podnikov. Jedinou povinnosťou prevádzkovateľov podnikov bude ohlásiť mestskej časti podľa zákona, aké otváracie hodiny budú mať jednotlivé podniky,“ uviedol Števčík na tlačovej konferencii ešte 15. marca.