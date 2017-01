Starobní penzisti si v novom roku prilepšia

Poberatelia starobných dôchodkov si od začiatku budúceho prilepšia o 8,2 eura mesačne. Predčasným starobným penzistom sa od začiatku nadchádzajúceho....

BRATISLAVA 1. januára (WebNoviny.sk) - Poberatelia starobných dôchodkov si od začiatku budúceho prilepšia o 8,2 eura mesačne. Predčasným starobným penzistom sa od začiatku nadchádzajúceho roka zvýšia dôchodky o 7,90 eura mesačne. Predčasný starobný dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice porastie o 3 eurá a starobné dôchodky vyplácané v sume jednej polovice o 2,50 eura. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorú v októbri schválil parlament.



Invalidný dôchodok priznaný pre pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % ide od začiatku roka 2017 nahor o 7,10 eura, v prípade sumy jednej polovice pôjde o nárast o 2,60 eura. O 4 eurá sa zvýši invalidný dôchodok priznaný pri poklese schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 % a pri sume jednej polovice tohto dôchodku o 1,70 eura. Nasledujúci rok vzrastie aj vdovský a vdovecký dôchodok, a to o 5,30 eura, v sume jednej polovice o 2,30 eura a sirotský dôchodok o 2,60 eura, v prípade jednej polovice o 1,40 eura.



Dôchodky vo vyššej sume Sociálna poisťovňa prvý raz vyplatí vo výplatnom termíne za január 2017. Penzisti pritom dostanú v januári aj doplatok, ktorý sa viaže na zvýšenie dôchodku od 1. januára 2017 do posledného dňa pred výplatným termínom v januári 2017.



Pevné sumy zvýšenia jednotlivých druhov dôchodkov na rok 2017 určilo ministerstvo práce a sociálnych vecí novelou zákona ako 2 % z priemernej mesačnej sumy daného druhu dôchodku. Ak by sa dôchodky od začiatku budúceho roka zvyšovali podľa pôvodných pravidiel, valorizačné percento by podľa makroprognózy Inštitútu finančnej politiky pri Ministerstve financií SR dosiahlo len 0,34 % a starobné penzie by stúpli len o približne 1,4 eura.