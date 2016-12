Stále menej firiem verí v zlepšenie platobnej morálky

BRATISLAVA 28. decembra (WebNoviny.sk) - Medzi slovenskými firmami vládne pesimizmus z hľadiska očakávaného vývoja platobnej morálky. Podľa štúdie spoločnosti EOS Group, ktorá sa zaoberá správou a manažmentom pohľadávok, čoraz menej firiem verí v zlepšenie platobného správania ich klientov.



Kým v roku 2015 bolo optimisticky naladených 31 % opýtaných, v roku 2016 už len 28 % uviedlo, že očakávajú, že platobná morálka ich klientov sa skôr výrazne zlepší.



Firmy z východnej Európy sú menej disciplinované



Medziročne stále viac slovenských firiem predpokladá, že platobná morálka zostane rovnaká. V roku 2015 označilo stagnáciu 46 % respondentov, v roku 2016 to bolo 49 %. Fakt, že platobná morálka sa skôr významne zhorší, z čoho vyplýva, že plynulého uhrádzania faktúr v termíne sa tak ľahko nedočkáme, očakávalo vlani 19 % firiem. V roku 2016 to bolo 20 %.



Zo štúdie ďalej vyplynulo, že firmy z východnej Európy sú menej disciplinované pri platení faktúr než tie sídliace na západe. Kým na východe Európy sa v priemere medzi komerčnými klientmi platí v termíne len v 73 % prípadov, rovných 80 % západných firiem spláca svoje záväzky načas.



Najdisciplinovanejšími sú Nemci



Najhoršie skončilo Bulharsko so 70 % platieb v termíne. Mierne lepšie dopadlo Grécko a Rumunsko, zhodne po 72 %. Na Slovensku, podobne ako v Rusku, bolo o jeden percentuálny bod viac včas uhradených platieb, teda 73 %. Najdisciplinovanejšími sú Nemci. Tamojšie firmy platia v termíne v 82 % prípadov, nasledujú Rakúšania s 81 %.



Štúdia EOS zo 14 európskych krajinách vznikla v spolupráci s nezávislým inštitútom na výskum trhu TNS Infratest. Vo Veľkej Británii, Španielsku, Francúzsku, Rakúsku, Grécku, Rumunsku, Rusku, Slovensku, Bulharsku, Poľsku, Maďarsku, Chorvátsku a Belgicku oslovili po 200 spoločností a v Nemecku 400. Celkovo 3 000 respondentov odpovedalo na otázky týkajúce sa ich platobných zvyklostí, ekonomického vývoja v daných krajinách a tiež otázky ohľadom rizika a riadenia pohľadávok vo všeobecnosti.