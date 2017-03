Štafetu mužov v Pjongčangu ovládli Francúzi, Slováci skončili 13

Francúzski biatlonisti Jean-Guillaume Béatrix, Simon Fourcade, Simon Desthieux a Martin Fourcade zvíťazili v nedeľu v Pjongčangu v Kórejskej....

PJONGČANG 5. marca (WebNoviny.sk) - Francúzski biatlonisti Jean-Guillaume Béatrix, Simon Fourcade, Simon Desthieux a Martin Fourcade zvíťazili v nedeľu v Pjongčangu v Kórejskej republike v pretekoch štafiet mužov na 4x7,5 km na záver ôsmeho podujatia zarátaného do Svetového pohára 2016/2017.



Druhí skončili Rakúšania Lorenz Wäger, Simon Eder, Julian Eberhard a Dominik Landertinger s odstupom 33,8 sekundy. Tretí boli Nóri Vetle Sjaastad Christiansen, Ole Einar Björndalen, Vegard Gjermundshaug a Henrik L´Abée-Lund, ktorí zaostali o 45,4 s. Slováci Matej Kazár, Martin Otčenáš, Tomáš Hasilla a Michal Šima figurujú so streleckou štatistikou 0+13 na 13. mieste vo výsledkovej listine, nazbierali manko 3:49,5 min..





Rusom štartujúcim v zložení Maxim Cvetkov, Jevgenij Garaničev, Anton Babikov a Anton Šipulin stačilo nedeľňajšie štvrté miesto na to, aby si udržali najvyššiu pozíciu pri konečnom účtovaní tejto disciplíny. Z piatich súperení vyťažili 259 bodov vrátane triumfu na februárových majstrovstvách sveta v rakúskom Hochfilzene. Druhí vo SP 2016/2017 skončili Francúzi (242) a tretí Nemci (237). Slováci zostali v Ázii na 13. priečke, dovedna nazbierali 137 bodov. Na spomenutom šampionáte obsadili 12. post.



"Toto je olympijská trať, bola to príležitosť vyskúšať si veci priamo na nej. Na strelnici som trochu pritlačil. Pri náskoku, ktorý mi utvorili kolegovia, som si to mohol dovoliť. Príliš to nefungovalo, potreboval som štyri dobíjania. Ďalší členovia tímu teda asi zo mňa neboli nadšení... Oni sa zásadnou mierou pričinili o naše víťazstvo, musím im poďakovať. Ja som to už iba doviezol do cieľa," povedal podľa platformy Ski Chorno webu Le Dauphine Libéré Martin Fourcade, ktorý je od piatku už istým celkovým víťazom SP jednotlivcov, veľký glóbus získal rekordný šiesty raz v rade.



Svetový pohár má pred sebou ešte dve kolá v Škandinávii. Uskutočnia sa vo fínskom Kontiolahti (8. - 12. marca) a nórskom Osle-Holmenkollene (17. - 19. marca). Prvé spomenuté stredisko je náhradné za ruský Ťumeň.



Svetový pohár v biatlone - 8. kolo (vrátane MS) - Pjongčang (Kór. rep.) - nedeľa:



1. Francúzsko (Jean-Guillaume Béatrix, Simon Fourcade, Simon Desthieux, Martin Fourcade) 1:12:09,5 h (0+10), 2. Rakúsko (Lorenz Wäger, Simon Eder, Julian Eberhard, Dominik Landertinger) +33,8 s (0+9), 3. Nórsko (Vetle Sjaastad Christiansen, Ole Einar Björndalen, Vegard Gjermundshaug, Henrik L´Abée-Lund) +45,4 (1+8), 4. Rusko +1:11,1 min (0+9), 5. Ukrajina +1:28,0 (0+7), 6. Nemecko +1:39,3 (1+14), 7. Kanada +3:03,1 (0+9), 8. Česko +3:11,8 (2+9), 9. Kazachstan +3:12,4 (0+9), 10. USA +3:12,8 (0+9)...



1. Rusko 259 bodov, 2. Francúzsko 242, 3. Nemecko 237, 4. Nórsko 228, 5. Rakúsko 216, 6. Ukrajina 207, 7. Česko 173, 8. Taliansko 167, 9. Kanada 150, 10. Švajčiarsko 146,...