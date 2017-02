Srbsko nikdy neuzná Kosovo, tvrdí prezident Nikolič

NEW YORK 27. februára (WebNoviny.sk) - Srbsko nikdy neuzná nezávislosť Kosova. Na pôde Bezpečnostnej rady OSN v New Yorku to dnes vyhlásil srbský prezident Tomislav Nikolič.



"Chcem to povedať jasne. Srbsko neuzná Kosovo bez ohľadu na to, čo sa mu ponúkne na oplátku, bez ohľadu na nátlak, ktorému budeme vystavení," citovali svetové agentúry slová najvyššieho srbského predstaviteľa..



Nikolič súčasne vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby uplatnilo svoj vplyv na podľa neho dočasné inštitúcie v Prištine s cieľom dosiahnuť vytvorenie spoločenstva srbských obcí v Kosove, ktoré predpokladá dohoda podpísaná v Bruseli pred takmer štyrmi rokmi.



"Prvá dohoda z Bruselu bude mať už čoskoro štyri roky a s realizáciou jedného z jej kľúčových bodov - zriadením spomínaného spoločenstva - sa ešte ani nezačalo," povedal srbský prezident.



"Srbsko oprávnene požaduje, aby Priština rešpektovala dohodu a Belehrad očakáva, že medzinárodné spoločenstvo jednohlasne vystúpi proti Prištine, ktorá neberie na vedomie záležitosť, majúcu pre Srbov existenčný význam," zdôraznil Nikolič.