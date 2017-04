Šramková nenapodobnila Hantuchovú, nezískala Heart Award od ITF

Slovenská tenistka Rebecca Šramková napokon nezískala ocenenie Heart Award od Medzinárodnej tenisovej federácie (ITF) za prístup k reprezentácii....

LONDÝN 3. apríla (WebNoviny.sk) - Slovenská tenistka Rebecca Šramková napokon nezískala ocenenie Heart Award od Medzinárodnej tenisovej federácie (ITF) za prístup k reprezentácii v Pohári federácie družstiev žien v rámci svetovej skupiny a II. svetovej skupiny v súvislosti s úvodným tohtoročným asociačným termínom.



Sobolenková ďakuje ITF .



Vo fanúšikovskej ankete na webe MS tímov ITF dostala najviac hlasov Bieloruska Arina Sobolenková. Okrem Šramkovej boli ďalšími protikandidátkami Češka Karolína Plíšková a Švajčiarka Timea Bacsinszká. Hlasovanie trvalo od 24. do 30. apríla, výsledky zverejnili v pondelok aj na twitteri Pohára federácie.



"Veľmi si vážim, že som bola takto ocenená. Moje ďakovné slová smerujú na ITF a najmä organizačnému výboru Heart Award, že ma vôbec nominovali. Samozrejme, najväčšia vďaka patrí Bieloruskej tenisovej federácii a množstvu priaznivcov z mojej krajiny, ktorí za mňa hlasovali," cituje Sobolenkovú web fedcup.com.





Osemnásťročná rodáčka z Minska Sobolenková (127. v singlovom rebríčku WTA) sa vo februári ziskom 1 bodu vo dvojhre podieľala na historickom postupe Bieloruska do semifinále svetovej skupiny Pohára federácie prostredníctvom domáceho triumfu nad Holandskom 4:1.



Hantuchová získala "srdiečko" dvakrát



"Srdiečko" spojené so šekom na charitatívne účely podľa vlastnej voľby dostanú aj Britka Heather Watsonová (I. skupina euroafrickej zóny), kazašská reprezentantka Galina Voskobojevová (I. skupina ázijsko-oceánskej zóny) a Kanaďanka Bianca Vanessa Andreescová (I. skupina americkej zóny). Heart Award udeľujú od roku 2009 vrátane. Zo Sloveniek v minulosti dvakrát dostala toto ocenenie Daniela Hantuchová, a to v rokoch 2012 a 2013.





Momentálne 116. hráčka singlového renkingu WTA Šramková bola ako debutantka hlavnou strojkyňou triumfu Sloveniek 3:2 nad domácimi Taliankami 11. - 12. februára na antuke v hale PalaGalassi vo Forli v 1. kole II. svetovej skupiny Fed Cupu 2017. Získala dva singlové body, keď najprv prekonala finalistku Roland Garros 2012 Saru Erraniovú a potom šampiónku z rovnakého parížskeho antukového grandslamového turnaja v sezóne 2010 Francescu Schiavoneovú.