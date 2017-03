Šprint v Pjongčangu vyhrala Dahlmeierová, obe Fialkové v druhej desiatke

PJONGČANG 2. marca (WebNoviny.sk) - Nemecká biatlonistka Laura Dahlmeierová zvíťazila vo štvrtok v rýchlostných pretekoch na 7,5 km v kórejskom Pjongčangu na úvod ôsmeho z desiatich podujatí zarátaných do Svetového pohára 2016/2017.



Líderka priebežného celkového hodnotenia sklopila všetkých desať terčíkov a triumfovala s náskokom 8,4 sekundy sekundy pred strelecky takisto bezchybnou Nórkou Tiril Eckhoffovou. Tretia skončila - tiež s desiatimi ranami do čierneho - Francúzka Anais Chevalierová, zaostala o 41,6 s. .



Ivona Fialková si zlepšila osobný rekord



Slovenka Paulína Fialková napriek dvom zlyhaniam na strelnici figuruje s mankom 1:26,3 min na lichotivej 14. priečke vo výsledkovej listine s 93 klasifikovanými účastníčkami. Jej sestra Ivona Fialková k tomu pridala životné 17. miesto: absolvovala jeden trestný okruh a v cieli jej na Dahlmeierovú chýbalo 1:33,1.



Do stíhačky sa kvalifikovala aj 27. Jana Gereková, nepodarilo sa to 80. Terézii Poliakovej. Dvojnásobná olympijská víťazka práve v šprinte Anastasia Kuzminová toto podujatie SP vynecháva. Na februárových majstrovstvách sveta v rakúskom Hochfilzene štartovala po chorobe dýchacích ciest, v rýchlostných pretekoch bola ôsma, odvtedy jej výsledky mali zostupnú tendenciu.



Dvadsaťštyriročná Paulína Fialková už bola štyrikrát v Top 10, v predchádzajúcej sezóne si vybojovala 6. miesto v stíhačke v nemeckom Ruhpoldingu 9. januára 2016. Dvadsaťdvaročná Ivona Fialková si veľmi výrazne zlepšila osobný rekord na tejto úrovni, dosiaľ ním bolo 43. miesto v šprinte na MS 2016 v nórskom Osle-Holmenkollene.



Mäkäräinenová doplatila na dve zaváhania



Českej vedúcej žene hodnotenia tejto disciplíny a čerstvej majsterke sveta na najkratšej trati Gabriele Koukalovej sa vo štvrtok nedarilo: s dvoma výstrelmi mimo a odstupom 1:43,4 min sa musela uspokojiť s 21. miestom. Z tretej pozície po druhej položke odstúpila Francúzka Marie Dorinová-Habertová, podľa nemeckého Eurosportu pociťovala závraty.



Fínka Kaisa Mäkäräinenová doplatila na dve zaváhania a obsadila štvrtú priečku s odstupom 58,7 sekundy, ale stačilo jej to na prienik na čelo bojov o malý glóbus po siedmich z deviatich plánovaných pretekov. Vedie o 15 bodov pred Dahlmeierovou, na Koukalovú má 17 bodov k dobru.



Len 162 cm vysoká 23-ročná rodáčka z Garmisch-Partenkirchenu Dahlmeierová dosiahla na spomenutých MS impozantnú medailovú bilanciu 5-1-0, "len" striebro si vybojovala v šprinte. Dahlmeierová si pripísala 15. individuálny úspech v súpereniach zohľadnených do SP, 8. tohtosezónny. V šprinte sa predtým radovala 9. decembra v slovinskej Pokljuke.



Koukalová stráca 86 bodov na Dahlmeierovú



Dahlmeierová vedie vo SP už o 86 bodov pred obhajkyňou veľkého glóbusu Koukalovou. Po šprinte na šampionáte v Hochfilzene to bolo len 11 bodov, Nemka odvtedy už štvrtý raz v rade nenašla premožiteľku. Tretej Mäkäräinenovej chýba 144 bodov. Uskutoční sa ešte 6 z 26 súbojov. Najlepšou Slovenkou stále je 40. Kuzminová, ale 41. P. Fialková je iba o jeden bod za ňou.



"Pochopiteľne, teší ma, že to pri pohľade na priebežné poradie SP vyzerá pre mňa dosť dobre," povedala Dahlmeierová pre ARD. "Je pôsobivé, že jej séria pokračuje," skonštatoval tréner reprezentácie Gerald Hönig.



V piatok o 11.00 h SEČ sú v dejisku budúcoročných ZOH na programe rýchlostné preteky mužov na 10 km aj so slovenskou štvoricou Matej Kazár, Martin Otčenáš, Tomáš Hasilla a Michal Šima.



