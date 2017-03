Šprint v Pjongčangu ovládol Eberhard, Fourcade má šiesty veľký glóbus

Rakúsky biatlonista Julian Eberhard zvíťazil v piatkových rýchlostných pretekoch na 10 km v Pjongčangu v Kórejskej republike na úvod programu....

PJONGČANG 3. marca (WebNoviny.sk) - Rakúsky biatlonista Julian Eberhard zvíťazil v piatkových rýchlostných pretekoch na 10 km v Pjongčangu v Kórejskej republike na úvod programu mužov v rámci ôsmeho z desiatich podujatí zarátaných do Svetového pohára 2016/2017.



Druhý s odstupom 40,7 sekundy skončil strelecky takisto bezchybný Američan Lowell Bailey. Tretí bol suverénny líder priebežného celkového poradia SP Martin Fourcade: Francúz nesklopil dva terčíky a zaostal o 45,4 s. Prostredníctvom tohto výsledku si v predstihu definitívne zabezpečil šiesty veľký glóbus v rade..





Zo slovenskej štvorice bol v dejisku budúcoročných ZOH najlepší 57. Tomáš Hasilla, ktorý absolvoval dva trestné okruhy a zaostal o 2:34,2 min. Tesne sa zmestil do stíhačky. Nepodarilo sa to 68. Martinovi Otčenášovi, 86. Matejovi Kazárovi a 90. Michalovi Šimovi.



V sobotu sú na programe stíhacie preteky žien na 10 km (10.45 h) a mužov na 12,5 km (12.30 h). V nedeľu sa uskutočnia štafety žien na 4x6 km (8.30 h) a mužov na 4x7,5 km (11.45 h). Seriál ešte bude mať zastávky vo fínskom Kontiolahti (8. - 12. marca) a nórskom Osle-Holmenkollene (17. - 19. marca).



