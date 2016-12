Športovcom roka 2016 podľa agentúry AP sa stal LeBron James

Víťazom ankety Športovec roka 2016 organizovanej tlačovou agentúrou The Associated Press (AP) sa stal americký basketbalista LeBron James.....

CLEVELAND 27. decembra (WebNoviny.sk) - Víťazom ankety Športovec roka 2016 organizovanej tlačovou agentúrou The Associated Press (AP) sa stal americký basketbalista LeBron James.



Za "Kráľom Jamesom" skončili americký plavec Michael Phelps (16 hlasov) a jamajský šprintér Usain Bolt (9). Rodák z Akronu v Ohiu triumfoval aj v roku 2013 a je iba druhým basketbalistom v histórii, ktorý sa stal Športovcom roka podľa AP dvakrát.



Predtým sa to podarilo legendárnemu Michaelovi Jordanovi. Populárny LeBron James doviedol v predchádzajúcej sezóne Cleveland k titulu v severoamerickej profilige. Predtým sa v NBA radoval aj v rokoch 2012 a 2013 ako hráč Miami Heat. Športovkyňou roka 2016 podľa AP sa stala 19-ročná športová gymnastka Simone Bilesová.