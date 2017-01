Spomienka na celý život, vraví tisícbodový Ovečkin

Ruský kanonier Alexander Ovečkin zaokrúhlil svoj počet bodov na 1000 už 35 sekúnd po úvodnom buly zápasu jeho Washingtonu proti tučniakom z Pittsburghu.WASHINGTON 12. januára (WebNoviny.sk) - "Tisícjedenkrát vďaka, Alex Ovečkin!" napísal na twitter majoritný vlastník hokejového klubu Washington Capitals Ted Leonsis po tom, čo najväčšia hviezda jeho tímu Alexander Ovečkin v stredajšom zápase proti Pittsburghu (5:2) dosiahol svoj tisíci bod kariéry a hneď aj načal druhú tisícku.



Pamätá si aj na prvý bod v NHL



Ovečkin dosiahol jubileum vo veľkom štýle - skóroval už 35 sekúnd po úvodnom buly. "Dosť mu to trvalo," glosoval jeho spoluhráč Justin Williams. "Ako dieťa som o takom niečo nesníval. Túžil som si zahrať v NHL," hovorí Ovečkin, najobávanejší kanonier uplynulého desaťročia v najprestížnejšej severoamerickej hokejovej lige.



"Pred zápasom som si vravel, že by bolo skvelé dosiahnuť tisíci bod na domácom ľade, pred rodinou a fanúšikmi. Som nadšený a šťastný, že sa to aj podarilo. Skvelý moment pre klub, spoluhráčov aj mňa osobne. Budem naň spomínať po celý život. Pamätám si na môj prvý bod v NHL - a teraz je tu tisíci. Čas rýchlo letí. Nemôžem však povedať, že by ma hokej omrzel," vraví 31-ročný neprehliadnuteľný krídelník s napravo zahnutou čepeľou a osmičkou na drese.



"Necítim sa byť starý. Len tvrdím, že keď nazbierate tisíc bodov, znamená to, že v lige pôsobíte dlho. Som stále mladý."







Švrtý Rus s tísíckou na konte



Štatistici zaznamenali u ruského útočníka 111. zápas s aspoň dvoma gólmi a pripomenuli, že aj jeho dvanásta sezóna v NHL už je minimálne 20-gólová.



Po Sergejovi Fiodorovovi (1179), Alexandrovi Mogiľnom (1032) a Alexejovi Kovaľovovi (1029) sa stal v poradí štvrtým Rusom s tisíckou bodov na konte. "Je to malý, ale zato veľmi legendárny klub. Mal som to šťastie zahrať si s Fiodorovom chvíľu vo Washingtone a spoznať ho ako človeka. Je pekné byť s ním v takejto spoločnosti," tvrdí moskovský rodák.



Ovečkin sa stal 37. hráčom s tísic bodmi v drese jedného tímu. V klubových rebríčkoch Capitals je prvý v počte bodov (1001), gólov (546), gólov v presilovkách (203), počte striel (4391), víťazných gólov (94), gólov v predĺžení (19) či bodov v presilovkách (390). V počte asistencií (455) je druhý za svojím súčasným spoluhráčom Nicklasom Bäckströmom (504).



"Nebudem o ňom prezrádzať nijaké tajomstvá, ale každý vie, že je vnímavý, vždy pripravený pomôcť, a čo je najdôležitejšie, nepokazí nijakú zábavu a nemá problém vtipkovať na svoj účet. U hráča jeho kalibru je to vzácnosť," tvrdí jeho krajan a spoluhráč Jevgenij Kuznecov. Informácie a vyjadrenia pochádzajú z webov NHL, NBC Sports, R-Sport a agentúry AP.