Spoločná európska mena voči doláru stúpla

Euro vo štvrtok oproti doláru posilnilo. Pozitívnou správou z eurozóny bolo to, že ceny nemeckých priemyselných výrobcov v marci medziročne....

NEW YORK 20. apríla (WebNoviny.sk) - Euro vo štvrtok oproti doláru posilnilo. Pozitívnou správou z eurozóny bolo to, že ceny nemeckých priemyselných výrobcov v marci medziročne stúpli o 3,1 percenta a februárová stavebná produkcia eurozóny sa medzimesačne zväčšila o 6,9 percenta.



Spoločná európska mena voči doláru vzrástla na 1,0768 USD/EUR zo stredajšej uzatváracej úrovne 1,0721 USD/EUR. Dolár však posilnil oproti japonskému jenu, a to na 109,13 JPY/USD z hodnoty 108,70 JPY/USD. .



, ,