Spojené štáty zvažujú nové ďalekosiahle ekonomické sankcie proti KĽDR

WASHINGTON 21. marca (WebNoviny.sk) - Americká vláda uvažuje o nových ďalekosiahlych ekonomických sankciách proti Severnej Kórei. Ich cieľom má byť odrezať túto krajinu od globálneho finančného systému, uviedla v pondelok agentúra Reuters s odvolaním sa na nemenovaného predstaviteľa administratívy prezidenta Donalda Trumpa.



Sankcie by mohli dostať pod diplomatický tlak čínske banky a firmy podnikajúce v KĽDR. Zároveň majú byť súčasťou komplexného prístupu, ktorý zahŕňa aj posilnenie obrany Spojených štátov a ich spojencov Južnej Kórey a Japonska..





Sankcie budú zrejme dôležitou témou stretnutia Donalda Trumpa s jeho čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom, ktoré sa uskutoční v rámci jeho návštevy USA plánovanej na 6. a 7. apríla. Biely dom sa k údajným sankciám odmietol vyjadriť. Minister zahraničných vecí USA Rex Tillerson už minulý týždeň počas návštevy Južnej Kórey vyhlásil, že americká politika "strategickej trpezlivosti" voči Severnej Kórei sa skončila. Nevylúčil ani vojenskú akciu proti Pchjongjangu, ak by hrozba zo strany KĽDR ďalej rástla.



Severná Kórea uplynulý víkend údajne úspešne otestovala nový raketový motor. Hoci Pchjongjang tvrdí, že ho bude využívať výlučne na dopravovanie družíc do vesmíru, Spojené štáty a Južná Kórea sa obávajú, že KĽDR tajne pracuje na vývoji rakety dlhého doletu, ktorá by mohla zasiahnuť americké základne v Japonsku.



Od roku 2006 uskutočnila izolovaná komunistická krajina päť jadrových skúšok, z toho tri pod vedením súčasného vládcu Kim Čong-una. USA sa preto rozhodli rozmiestniť v Južnej Kórei systém protiraketovej obrany THAAD.



