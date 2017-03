Spojené štáty zakážu cestujúcim niektorých zahraničných aerolínií elektroniku v lietadlách

WASHINGTON 21. marca (WebNoviny.sk) - Spojené štáty plánujú zakázať cestujúcim niektorých zahraničných leteckých spoločností brať si do príručnej batožiny väčšie elektronické zariadenia. Je to reakcia na bližšie nešpecifikovanú teroristickú hrozbu, povedal v pondelok nemenovaný americký vládny činiteľ agentúre Reuters.



Ďalej uviedol, že zákaz, ktorý by zahŕňal zariadenia väčšie ako mobilný telefón, sa bude týkať asi tucta dopravcov, nie však amerických. Niekoľkí majú byť z krajín Blízkeho východu. O novom pravidle by malo v najbližšom čase informovať ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť..





Spoločnosť Royal Jordanian Airlines už predtým na Twitteri informovania cestujúcich, že od utorka nebudú môcť na linkách do USA v príručnej batožine prepravovať notebooky, iPady, kamery a ďalšiu elektroniku. Toto opatrenie, o ktoré požiadala americká strana a zahŕňa aj tranzit cez Kanadu, sa netýka mobilov a schválených zdravotníckych pomôcok.



Denník al-Rijád blízky saudskoarabskej vláde napísal, že úrad pre civilné letectvo informoval spoločnosti poskytujúce lety zo Saudskej Arábie do USA o najnovšom opatrení požadovanom americkými bezpečnostnými úradmi. Biely dom i ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť sa k záležitosti odmietli vyjadriť.



