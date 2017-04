Spojené štáty sa potápajú a riadi ich idiot, vyhlásil Islamský štát

LONDÝN/DAMASK 5. apríla (WebNoviny.sk) - Extrémistická organizácia Islamský štát (IS) v utorok uviedla, že Spojené štáty sa potápajú a "riadi ich idiot". Išlo o prvé oficiálne vyjadrenia tejto organizácie na adresu prezidenta Donalda Trumpa od jeho nástupu do úradu 20. januára. Informovala o tom tlačová agentúra Reuters.





Hovorca IS Abul-Hasan al-Muhádžir v odkaze napísal: "Amerika, potápaš sa a záchrancu niet. V každom kúte sveta si korisťou vojakov kalifátu, si na mizine a príznaky tvojho zániku vidí každé oko."



Porážka IS je pre Trumpa prioritou



Na nahrávke, zverejnenej na šifrovanej internetovej sieti Telegram, hovorca IS pokračoval: "Už netreba dokazovať skutočnosť, že ťa riadi idiot, ktorý nevie, čo je to Sýria alebo Irak alebo islam." Trump si zvolil porážku Islamského štátu za prioritu počas svojho pôsobenia v prezidentskom úrade.









Ozbrojené sily za podpory amerických jednotiek bojujú za znovudobytie dvoch najväčších miest Islamského štátu - Mósulu v Iraku a Rakky v Sýrii."Zahubí ťa nenávisť, Amerika, zahubí ťa nenávisť - štát, kde sa mladí aj starí ženú na smrť v mene Boha, nebude porazený," napísal Mudžáhir.



Trump skúma spôsoby, ako operáciu urýchliť



Trump skúma spôsoby, ako urýchliť bojovú operáciu koalície vedenej Spojenými štátmi, ktorá je podľa amerických aj irackých predstaviteľov zatiaľ do veľkej miery úspešná - jej cieľom je zničiť militantov IS v Iraku a Sýrii.



Úplná strata Mósulu, najväčšej bašty Islamského štátu v Iraku, by pre IS znamenala veľkú porážku. Americkí a irackí predstavitelia sa pripravujú na menšie bitky po dobytí mesta a očakávajú, že organizácia IS prejde do ilegality, odkiaľ bude viesť tradičné povstanie, dodala agentúra Reuters.