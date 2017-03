Splní Fico sľub a odíde z Bonaparte Podľa Matoviča by si mal pristaviť sťahovacie auto, s brigádnikmi mu pomôže

BRATISLAVA 21. marca (WebNoviny.sk) – Splní Fico sľub a odíde z Bonaparte Podľa Matoviča by si mal pristaviť sťahovacie auto, s brigádnikmi mu pomôže. Predseda OĽaNO Igor Matovič pevne verí, že premiér Robert Fico si v utorok pred bytový komplex, v ktorom býva, pristaví sťahovacie autíčko.



Matovič ponúka brigádnikov .



„Ak mu chýbajú brigádnici, sme k dispozícii. Za tejto situácie je neudržateľné, aby Fico si naďalej užíval luxus, ktorý pochádza z daňových podvodov,“ vyhlásil Matovič v rozhovore pre agentúru SITA.



Podľa neho Ficov okamžitý odchod z ukradnutého bytu bude dôkazom, ako to úprimne s bojom proti korupcii myslí. „Keď bude naťahovať čas, celý jeho boj je len obyčajné divadlo pre hlúpych,“ konštatoval.









Fico vo februári v Sobotných dialógoch RTVS povedal, že akonáhle bude vznesené obvinenie, pochopí, že nemôže zostať bývať v komplexe Bonaparte. „V tomto prípade to bude pre mňa neudržateľné," uviedol vtedy.



Ladislava B. obvinili



Fico býva v bytovom komplexe, ktorý patrí firme Ladislava B. Toho vyšetrovateľ Národnej jednotky finančnej polície NAKA obvinil podľa informácií portálu WebNoviny.sk zo zločinu neodvedenia dane a poistného. Obvinenie policajný vyšetrovateľ vzniesol v piatok 17. marca. Podľa neho Ladislav B. ako konateľ spoločnosti BL-202 si v apríli 2012 neodôvodnene uplatnil nárok na odpočítanie DPH vo výške 1 974 954,43 eura. Informuje o tom internetový portál WebNoviny.sk.



Portál pripomína, že firma Ladislava B. chcela vrátiť DPH za kúpu siedmich bytov v hodnote viac ako 11,849 milióna eura v komplexe FIVE STAR Residence, pričom za byty zaplatila len 1,456 milióna eur. Tým mala spoločnosť podľa vyšetrovateľa Národnej jednotky finančnej polície získať daňovú výhodu a neoprávnene si uplatniť nárok na vrátenie nadmerného odpočtu DPH vo výške 1 732 287, 67 eura.