BRATISLAVA 5. mája (WebNoviny.sk) - Anglický spevák Ed Sheeran zverejnil videoklip k piesni Galway Girl.Dvadsaťšesťročný interpret si v novinke užíva nočný život v írskom meste Galway s herečkou Saoirse Ronan, rozdáva autogramy, fotí sa s fanúšikmi a nechal sa tiež tetovať. .V klipe sa objavili aj Tommy Tiernan a Hector Ó hEochagáin. O réžiu sa postaral Jason Koenig. Skladba pochádza z albumu ÷, ktorý spevák vydal 3. marca. Nahrávka obsahuje aj ďalšie single Castle on the Hill a Shape of You.

Edward Christopher Sheeran

- debutoval v roku 2011 albumom +, po ktorom nasledovali štúdiovky x (2014) a spomínaná ÷ (2017). So všetkými troma nahrávkami dobyl UK Chart, pričom s druhou a treťou sa dostal na vrchol aj v americkom rebríčku Billboard 200. Na konte má napríklad dve Grammy, štyri BRIT Awards či dve Ivor Novello Awards.Informácie pochádzajú z webstránky www.nme.com a archívu agentúry SITA.