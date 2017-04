Speváčka Victoria si užíva pôsobenie v kapele Peter Bič Project

BRATISLAVA 18. apríla (WebNoviny.sk) - Slovenská speváčka Viktória Vargová, známa aj pod pseudonymom Victoria, ktorá v septembri minulého roka nahradila Dášu Kostovčík v skupine Peter Bič Project, si pôsobenie s Bičovcami užíva plnými dúškami.Spievaním v populárnej kapele sa jej vraj radikálne zmenil život. „Je to nové vo všetkom. Zrazu robím veci, ktoré som nikdy nerobila. Spievam pred ľuďmi, chodím do rádií... Počuť vlastnú pesničku z rádia je úžasný pocit. Je skvelé, že môžem svoje pocity zdieľať s toľkými ľuďmi,“ povedala v rozhovore pre agentúru SITA. .Ako priznala, okrem spevu ju pred časom začalo lákať i písanie textov. „Napísala som text k Where Did You Go a v tejto chvíli už mám ďalšie štyri texty. Snáď sa podarí z nich postupne spraviť single,“ podotkla sympatická Košičanka, ktorá vraj texty nikdy predtým nepísala.„Where Did You Go je prvotina. Je o tom, čo som sama prežila, ja by som ani nevedela písať o niečom, čo som nezažila. Keď som počula tú melódiu, hneď mi to evokovalo jedno moje sklamanie a už v prvej chvíli som vedela, že text bude o tom. Dúfam, že aj ďalšie moje texty sa osvedčia a budú sa ľuďom páčiť,“ poznamenala Victoria, ktorá má v kapele absolútnu podporu a s kolegami si vraj perfektne rozumie.Obklopená mužmi sa pritom mladá speváčka cítila vždy komfortne. „Som veľmi rada, že som v kapele jediná žena, lebo ja si všeobecne so ženami málo rozumiem, vlastne im ani neverím. Preto je na tejto kapele super, že sú v nej samí chalani a ja viem, že si môžem povedať, čo chcem a zostane to medzi nami, kdežto u žien by to tak určite nebolo. A, samozrejme, je to krásne aj po vizuálnej stránke, keď sa pozriete vôkol seba,“ zasmiala sa Victoria.