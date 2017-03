Speváčka Věra Špinarová je v bezvedomí, jej stav je veľmi vážny

PRAHA 23. marca (WebNoviny.sk) - Česká speváčka Věra Špinarová (65) leží vo vážnom stave na jednotke intenzívnej starostlivosti (JIS) v pražskej Fakultnej nemocnici v Motole. S odvolaním na status, ktorý na Facebooku zverejnil Špinarovej syn, o tom dnes informoval server iDNES.cz. V dôsledku tejto situácie 65-ročná umelkyňa ruší všetky vystúpenia do konca roka.



"Mamička je momentálne v bezvedomí, ale veríme, že sa ten stav zlepší. Prosíme všetkých fanúšikov, aby na ňu mysleli a držali jej palce. Naozaj to teraz veľmi potrebuje," uviedol jej syn a zároveň producent Adam Pavlík, ktorého cituje iDNES.cz..



Speváčka skolabovala v stredu počas koncertu v meste Čáslav v Stredočeskom kraji. Vďaka prítomnosti lekárky v sále a bleskovému zásahu záchranárov jej okamžite poskytli prvú pomoc. Následne po stabilizácii životných funkcií ju previezli vrtuľníkom do nemocnice.



Portál iDNES.cz ďalej uviedol, že u Špinarovej nastala zástava srdca. Podľa informácií jej syna, ktorý je v kontakte s lekármi a svoju matku navštívil, je jej stav zatiaľ veľmi vážny. Rodina zároveň prosí médiá o zhovievavosť. Fanúšikovia, ktorí si už kúpili vstupenky na zrušené koncerty, ich môžu vrátiť.