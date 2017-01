Sparta Praha si zahrá vo finále hokejovej Ligy majstrov

PRAHA 17. januára (WebNoviny.sk) - Hokejisti pražskej Sparty zvíťazili 4:0 nad švédskym tímom Växjö Lakers v utorňajšom odvetnom semifinálovom stretnutí play-off Ligy majstrov 2016/2017 a zabezpečili si účasť vo finále tejto prestížnej klubovej súťaže na starom kontinente.



V O2 Aréne sa v drese Sparty prezentovala aj trojica slovenských hráčov Juraj Mikuš, Lukáš Cingeľ a Andrej Kudrna, ani jeden z nich však neskóroval. Sparta v prvom súboji na ľade švédskeho mužstva triumfovala 2:1 zásluhou gólov Slovákov Martina Gernáta a Kudrnu.



O druhom finalistovi rozhodne duel švajčiarskeho HC Fribourg-Gottéron so švédskou Frölundou Indians, ktorý sa hrá od 20.15 h. K postupu má oveľa bližšie obhajca prvenstva Frölunda, ktorá si v prvom zápase so svojím protivníkom poradila presvedčivo 5:1.



Finále tohtosezónnej Ligy majstrov sa uskutoční 7. februára a isté je, že Sparta Praha nastúpi v rozhodujúcom stretnutí o celkový primát na ľade súpera.



HC Sparta Praha (ČR) - Växjö Lakers (Švéd.) 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) - prvý zápas: 2:1



- do finále



17. Klimek, 31. Barinka, 57. J. Hlinka, 59. Vrána



odveta semifinále: HC Fribourg-Gottéron (Švaj.) - Frölunda Indians (Švéd.) - hrá sa o 20.15 h, prvý zápas: 1:5