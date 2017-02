SpaceX plánuje výlet turistov okolo Mesiaca

WASHINGTON 28. februára (WebNoviny.sk) - Súkromná spoločnosť SpaceX plánuje uskutočniť na budúci rok výlet dvoch súkromných osôb okolo Mesiaca. Prekvapivú správu v pondelok oznámil majiteľ spoločnosti, ktorá podniká v kozmickom priemysle.



Uviedol, že dvaja ľudia, ktorí sa vzájomne poznajú, oslovili SpaceX so želaním, aby ich vyslala na týždenný let k Mesiacu. Musk nechcel prezradiť o koho ide ani koľko ich to bude stáť..



O nádejných kozmických turistoch nič bližšieho nepovedal okrem toho, že už zložili "významný finančný depozit" a musia absolvovať zdravotné a fitnes testy, ktoré preveria, či sú schopní cestu uskutočniť. "Podobne ako astronauti Apolla pred nimi, títo jednotlivci pocestujú do kozmu vezúc so sebou nádeje a sny celého ľudstva, poháňaní všeobecným ľudským zápalom pre prieskum," pokračoval.



Plánovaný výlet neráta s pristátím cestujúcich na Mesiaci, ak všetko pôjde podľa plánu, dodal.