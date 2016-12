Spôsobilo pád lietadla s Alexandrovcami nekvalitné palivo

Ruský hlavný vyšetrovací úrad oznámil, že odobral vzorky z nádrže použitej na doplnenie paliva do ruského armádneho lietadla, ktoré sa zrútilo....

SOČI 28. decembra (WebNoviny.sk) - Ruský hlavný vyšetrovací úrad oznámil, že odobral vzorky z nádrže použitej na doplnenie paliva do ruského armádneho lietadla, ktoré sa zrútilo v nedeľu 25. decembra do Čierneho mora.



Vyšetrovací výbor Ruskej federácie uviedol, že vzorky paliva teraz analyzujú odborníci. Vyšetrovatelia preverujú možnosť, že haváriu stroja typu Tu-154, ktorý sa zrútil dve minúty po štarte z ruského prímorského mesta Soči, spôsobilo nekvalitné palivo. Práve v Soči mal stroj medzipristátie určené na doplnenie paliva.



Ako ďalšie možné príčiny nešťastia vyšetrovatelia zatiaľ nevylúčili ani chybu pilota, zlyhanie zariadení (prístrojov) alebo uviaznutie cudzieho predmetu v motoroch. Havária si vyžiadala životy všetkých 92 ľudí na palube lietadla, medzi ktorými sa nachádzalo 64 členov armádneho umeleckého súboru Alexandrovovci. Svetoznámy súbor cestoval na novoročný koncert na ruskú vojenskú základňu v Sýrii.



Vyšetrovací výbor Ruskej federácie informoval, že lokalizoval muža, ktorý nakrútil ruské armádne lietadlo, ako sa v nedeľu 25. decembra zrútilo do Čierneho mora. Ruský hlavný vyšetrovací úrad uviedol, že našiel niekoľko svedkov havárie stroja Tu-154 vrátane spomínaného muža, ktorý nakrútil krátky let lietadla a jeho pád. Výbor však nezverejnil jeho totožnosť.



Lietadlo patriace ruskému ministerstvu obrany, spadlo do Čierneho mora dve minúty po štarte v prímorskom meste Soči.