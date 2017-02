Soulová speváčka Aretha Franklin ohlásila ukončenie kariéry

NEW YORK 9. februára (WebNoviny.sk) - Americká soulová a R&B speváčka Aretha Franklinová sa rozhodla ukončiť tento rok svoju umeleckú kariéru.



Franklinová zároveň potvrdila, že v roku 2017 odohrá aj svoje posledné koncertné vystúpenia. Speváčka rozhodnutie odôvodňuje tým, že je "veľmi spokojná" so svojou kariérou a je pripravená odísť zo scény. Rodáčku z Memphisu v ostatných rokoch trápili zdravotné problémy a v roku 2010 podstúpila i operáciu..



Franklinová je držiteľkou 18 cien Grammy a so 75 miliónmi predných platní patrí ku komerčne najúspešnejším hudobným umelcom všetkých čias. V roku 1987 bola ako prvá žena uvedená do Rokenrolovej siene slávy. Vydala 41 štúdiových albumov, na prvé miesto rebríčkov sa dostalo zhruba 20 jej skladieb.