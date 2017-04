Sonda Cassini uskutočnila historicky prvý let medzi Saturn a jeho prstence

MYS CANAVERAL 26. apríla (WebNoviny.sk) - Americká sonda Cassini uskutočnila doteraz ojedinelý prelet medzi planétou Saturn a sústavou jej prstencov. Informovala o tom dnes agentúra AP s odvolaním sa na vyhlásenie Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA).



Ako prelet prebiehal, však bude známe až vo štvrtok, keď centrum riadenia letov opätovne nadviaže so sondou spojenie..



Cassini počas historicky prvého letu sondy do priestoru medzi Saturnom a jeho prstencami nemá so Zemou rádiové spojenie. Vedci z NASA totiž veľkú parabolickú anténu sondy natočili tak, aby uchránili prístrojové vybavenie pred prípadným poškodením časticami v prstencoch. Podľa predstaviteľov NASA však malé poškodenie antény, napríklad malá perforácia, nijako nezníži jej funkčnosť.



"V súčasnosti sme vo fáze čakania. Ešte niekoľko hodín nebudeme vedieť nič, až kým sa Cassini nedostane do pozície, z ktorej bude môcť zavolať domov, takže dovtedy budeme tŕpnuť," uviedol riaditeľ planetárneho výskumu NASA Jim Green. Dodal, že ak sonda svoj prvý let medzi Saturnom a jeho prstencami vydrží, absolvuje ich ešte 21. Vzdialenosť medzi atmosférou planéty Saturn a jeho prstencami je 1900 kilometrov.



Sonda Cassini začala svoju misiu v roku 1997, na obežnú dráhu Saturnu sa dostala v roku 2004. Je spoločným projektom NASA, Európskej vesmírnej agentúry (ESA) a Talianskej vesmírnej agentúry (ISA) v hodnote 3,2 miliardy dolárov.



Svoju púť vesmírom ukončí 15. septembra, kedy bude navedená na Saturn.