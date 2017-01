Som rada, že žijem, priznala Velez-Zuzulová vo Flachau

Veronika Velez-Zuzulová....

Veronika Velez-Zuzulová po 5. mieste vo Flachau: Už na rozjazdení som mala pocit, akoby som absolvovala dvojminútový slalom.FLACHAU 11. januára (WebNoviny.sk) - Veronika Velez-Zuzulová sa tešila na oslavu podobnú tej z minulého roka, keď v rakúskom Flachau . Aj tento rok dala do oboch svojich jázd všetko, desiatky slovenských fanúšikov v 10-tisícovom hľadisku ju hnali dopredu, ale fyzické sily jej tentoraz nestačili na lepšie ako piate miesto.



Choroba ju položila



Pred dvoma rokmi sa práve piatou priečkou vo Flachau nakopla do najlepšej fázy svojej kariéry, teraz sa jej rovnaká pozícia máli. V boji s Mikaelou Shiffrinovou o malý glóbus opäť o čosi zaostala, hoci fenomenálna Američanka vo Flachau prvýkrát v tejto sezóne z dokončených pretekov nezvíťazila a skončila "až" tretia.



"Som hotová, necítim sa dobre. Už na rozjazdení som mala pocit, akoby som absolvovala dvojminútový slalom. Tá choroba ma položila, bolo to pre mňa náročné," hľadala slová na vysvetlenie najlepšia slovenská slalomárka.



Choroba sa do nej nasťahovala krátko pred pretekmi v Záhrebe, ktoré však a vďaka druhej priečke Petry Vlhovej sa . Potom sa Veronika .



Trojtýždňová prestávka



O päť dní neskôr v Maribore zaradila hneď od štartu prvého kola najvyšší rýchlostný stupeň, ale zastavila ju chyba pred koncom prvého kola. V nabitom novoročnom programe nasledovali o ďalšie dva dni preteky vo Flachau a tam jej v závere už chýbali sily.



"Teším sa, že tá náročná séria je už za mnou. Môžem ísť konečne domov a dať sa trošku do poriadku. Dnes som rada, že vôbec žijem. Nie som zďaleka vyliečená, stále ma dusí, nevládzem. Bol to boj samej so sebou. Pôjdem ešte za lekárom, zdravie je dôležité," uzavrela 32-ročná Slovenka, žijúca vo Francúzsku, tému Flachau.



Najlepšie svetové slalomárky si teraz na takmer tri týždne vydýchnu. Najbližšou akciou Svetového pohára z ich pohľadu budú tzv. mestské preteky v Štokholme v posledný januárový deň, kde sa bude súťažiť v paralelných slalomových jazdách vylučovacím systémom s rovnakým prídelom bodov ako v klasickom slalome SP.



Potom už nadíde dlhoočakávaný vrchol sezóny, majstrovstvá sveta vo švajčiarskom Sankt Moritzi.



Slalomárky sa tam predstavia v samom závere 18. februára. "Mojím cieľom bude čo najlepšie sa pripraviť na majstrovstvá sveta. Verím, že sa mi to podarí," doplnila Velez-Zuzulová, druhá žena slalomového poradia SP a siedma v celkovom hodnotení bojov o veľký glóbus.