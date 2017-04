Šojgu: Hliadkovanie lietadiel NATO nad Pobaltím je hrozbou pre bezpečnosť Ruska

Ruský minister obrany Sergej Šojgu vyhlásil, že hliadkovanie lietadiel NATO vo vzdušnom priestore pobaltských krajín....

MOSKVA 26. apríla (WebNoviny.sk) - Ruský minister obrany Sergej Šojgu vyhlásil, že hliadkovanie lietadiel NATO vo vzdušnom priestore pobaltských krajín ohrozuje bezpečnosť Ruskej federácie.



V prejave na otvorení Šiestej moskovskej konferencie o medzinárodnej bezpečnosti Šojgu podľa agentúry TASS uviedol, že činnosť "policajnej" leteckej misie NATO v podobe hliadkovania vo vzdušnom priestore v Pobaltí "fakticky zasahuje" do zóny s tzv. obmedzeným prístupom, ktorá zahŕňa Kaliningradskú oblasť a východnú časť Baltského mora..





Rusko tieto akcie NATO považuje za narušenie rovnováhy síl v regióne a vytváranie ohrozenia Ruskej federácie, dodal Šojgu, podľa ktorého je podobná situácia aj v Arktíde, kde bol v tesnej blízkosti ruských hraníc vybudovaný polygón síl NATO.



Šojgu pripomenul, že "NATO je vojensko-politickým blokom, nie spolkom filatelistov", pričom sa snaží o demonštráciu sily a do sféry svojho vplyvu priraďuje stále ďalšie štáty.



Ako dôkaz Šojgu uviedol rozhodnutie o prijatí Čiernej Hory do aliancie, čo označil za "priame potvrdenie" týchto snáh. Vysvetlil, že "vojenský potenciál Čiernej Hory je takmer nulový, ale jej zemepisná poloha umožňuje (NATO) posilniť (svoju) vojenskú kontrolu na Balkáne".



