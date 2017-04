Šofér, ktorý zavinil smrť trinástich ľudí, esemeskoval počas jazdy

Vodič dodávky, ktorá sa v stredu zrazila s mikrobusom na juhozápade amerického štátu Texas, priznal, že počas šoférovania esemeskoval. Informovala....

HOUSTON 1. apríla (WebNoviny.sk) - Vodič dodávky, ktorá sa v stredu zrazila s mikrobusom na juhozápade amerického štátu Texas, priznal, že počas šoférovania esemeskoval. Informovala o tom v piatok agentúra AP s odvolaním sa na výpoveď svedka nehody. Šofér spôsobil smrť až 13 ľuďom mikrobusu.



Jody Kuchler, ktorý krátko pred nehodou šoféroval za dodávkou, videl, že auto sa pohybovalo chaoticky, a že šofér dodávky niekoľkokrát prešiel cez stredovú čiaru. Kuchler haváriu videl a následne sa rozprával s vodičom dodávky, ktorého polícia identifikovala ako 20-ročného Jacka Dillona Younga z mestečka Leakey v Texase..





"Je mi to ľúto, je mi to ľúto. Písal som správu," citoval slová šoféra dodávky Kuchler. Texaská polícia sa v piatok odmietla vyjadriť k príčine havárie a taktiež nekomentovala, či písanie textovej správy počas šoférovania mohlo mať na nehodu vplyv. Vyšetrovatelia nehody však potvrdili, že mladý šofér dodávky, ktorý zatiaľ zostáva hospitalizovaný v nemocnici, svojím vozidlom prešiel cez stredovú čiaru vozovky.



K zrážke dodávky a mikrobusu došlo v stredu o 12.30 h miestneho času (19.30 h SELČ) na ceste neďaleko Garnerovho národného parku, približne 120 kilometrov západne od mesta San Antonio.



V mikrobuse sa viezlo 14 hodnostárov Prvej baptistickej cirkvi v meste New Braunfels, ktorí sa vracali z trojdňového pobytu v misijno-rekreačnom stredisku v mestečku Leakey, ležiacom približne 15 kilometrov od miesta nešťastia. Dvanásť z nich zahynulo na mieste nehody a ďalší neskôr podľahol zraneniam v nemocnici. Okolnosti nehody sú predmetom vyšetrovania.



, ,