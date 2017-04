Sociálne odvody sa majú ročne zúčtovávať najskôr od roku 2020



Sociálne odvody by sa mali na Slovensku prvýkrát ročne zúčtovať najskôr v roku 2020 za rok 2019. Uvádza sa to v Národnom programe reforiem SR 2017, ktorý ministerstvo financií predložilo do pripomienkového konania. "Do konca roku 2018 sa prijme legislatíva s cieľom zavedenia ročného zúčtovania sociálneho poistenia ako efektívneho nástroja na zamedzenie odvodovej optimalizácie subjektov," uvádza sa v materiáli.



Platenie preddavkov na sociálne poistenie bude podľa programu reforiem možné najskôr od januára 2019 a výkon ročného zúčtovania v sociálnom poistení najskôr v roku 2020 za predošlý rok. "Odhadovaný pozitívny vplyv na daňové a odvodové príjmy verejnej správy predstavujú zhruba 49 mil. eur, v závislosti od finálneho návrhu a bez nákladov implementácie,“ uvádza rezort financií..



Ročné zúčtovanie sociálnych odvodov sa malo pôvodne zaviesť už v roku 2015, pričom pozitívny vplyv tohto opatrenia na verejný rozpočet sa mal prejaviť prvýkrát v roku 2016. Počítal s tým Program stability SR na roky 2014 až 2017, ktorý vláda schválila v apríli 2014.



Zavedenie ročného zúčtovania sociálnych odvodov má zamedziť optimalizácii platenia odvodov. Pri vysokých jednorazových odmenách v jednotlivých mesiacoch sa totiž prekročí maximálny mesačný vymeriavací základ (v súčasnosti 6 181 eur) a zo sumy, ktorá presahuje maximálny mesačný vymeriavací základ, sa odvody neplatia.