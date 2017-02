Sobotňajší zjazd v Kvitfjelli vyhral Nór Jansrud

KVITFJELL 25. februára (WebNoviny.sk) - Nór Kjetil Jansrud sa stal víťazom sobotňajšieho zjazdu mužov v rámci Svetového pohára 2016/2017 alpských lyžiarov v Kvitfjelli. Na domácej zjazdovke Olympiabakken Jansrud triumfoval s náskokom 8 stotín sekundy pred Talianom Petrom Fillom a 14 stotín pred Švajčiarom Beatom Feuzom, ktorý nedávno v St. Moritzi v tejto kráľovskej disciplíne bral zlato na majstrovstvách sveta. Jansrud zvýši náskok na čele hodnotenia zjazdu vo SP pred Fillom z 13 na 33 bodov.



Lídrom Svetového pohára celkovo je suverénny Rakúšan Marcel Hirscher, ktorý rýchlostné disciplíny spravidla nejazdí. Najlepším zjazdárom zostáva do konca sezóny SP absolvovať už len finálové preteky v americkom Aspene. .



Jansrud je nekorunovaným kráľom Kvitfjellu, kde si pripísal už šieste víťazstvo v pretekoch SP a celkovo má na konte 9 pódiových umiestnení. V kariére celkovo sa 31-ročný Nór (Peer Gynt Alpinklubb) dostal na métu 19 triumfov vo Svetovom pohári, v tejto sezóne si zapísal piaty a druhý v zjazde po decembrovom Val d´Isere.



"Napínavé a tesné preteky, ale so svojou jazdou som veľmi spokojný. Bola kvalitná až do konca. Chápem Petra Filla, že bol naštvaný v cieli, keď videl ten môj maličký náskok. Pôjdem s ním do finále Svetového pohára, ale nič to neznamená. Ak chcem získať malý glóbus, musím zaútočiť aj vo finále na víťazstvo. Je to pre mňa príjemný bonus, že som zostal v hre, lebo po nevydarených pretekoch v Kitzbüheli som si myslel, že už je po všetkom," cituje Kjetila Jansruda web laola1.at.



V dejisku zjazdárskych súťaží na ZOH 1994 v Kvitfjelli sa uskutočnil zjazd SP mužov aj v piatok, vtedy celkom nečakane dominoval Slovinec Boštjan Kline, ktorý o deň neskôr skončil siedmy.



1. Kjetil Jansrud (Nór.) 1:47,63 min, 2. Peter Fill (Tal.) +0,08 s, 3. Beat Feuz (Švaj.) +0,14, 4. Manuel Osborne-Paradis (Kan.) +0,26, 5. Carlo Janka (Švaj.) +0,28, 6. Erik Guay (Kan.) +0,32, 7, Boštjan Kline (Slovin.) +0,56, 8. Aleksander Aamodt Kilde (Nór.) +0,63



1. Kjetil Jansrud 407 bodov, 2. Peter Fill (Tal.) 374, 3. Dominik Paris (Tal.) 271, 4. Hannes Reichelt (Rak.) 253, 5. Beat Feuz (Švaj.) 239, 6. Boštjan Kline (Slovin.) 230



1. Marcel Hirscher (Rak.) 1275 bodov, 2. Henrik Kristoffersen (Nór.) a Alexis Pinturault (Fr.) obaja 843, 4. Kjetil Jansrud (Nór.) 835, 5. Felix Neureuther (Nem.) 525, 6. Aleksander Aamodt Kilde (Nór.) 520, 7. Manfred Moelgg a Peter Fill (obaja Tal.) po 477, 9. Dominik Paris (Tal.) 468, 10. Matthias Mayer (Rak.) 388 ... 97. Adam Žampa 39, 114. Andreas Žampa (obaja SR) 21