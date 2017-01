Sobotka ubezpečil Čechov, že ich krajina nie je v ohrození

PRAHA 12. januára (WebNoviny.sk) - Česká republika ani jej občania nečelia žiadnej aktuálnej bezpečnostnej hrozbe, uviedol na tlačovej konferencii v Prahe pred kamerami verejnoprávnej Českej televízie premiér Bohuslav Sobotka.



Zverejňovanie informácií o práci tajných služieb poškodzuje kredibilitu ČR, konštatoval predseda vlády v reakcii na stredajšie slová prezidenta Miloša Zemana pre Český rozhlas o tom, že sa na území krajiny pohybuje Severoafričan podozrivý z kontaktov s teroristami. Česká Bezpečnostná informačná služba (BIS) slová hlavy štátu komentovať nechcela, viacerí politici, ako aj experti z danej sféry však neváhali Zemana za ne skritizovať. Veľmi kriticky sa vyjadrili o Zemanovi napríklad poslanci Ivan Gabal (KDU-ČSL) či Daniel Korte (TOP 09).



Bývalý riaditeľ civilnej rozviedky, bezpečnostný expert Karel Randák pre internetový server Novinky.cz reagoval slovami: "Je to totálna stupidita. Je to nezodpovedné vyhlásenie v zmysle, že pokiaľ sa tu skutočne niekto taký pohybuje, a ja predpokladám, že keď už prezident dostal túto informáciu, tak je nejakým spôsobom overená, tak týmto dostal tento muž len varovanie, že sa o ňom vie." Zeman si mal podľa Randáka túto informáciu ponechať pre seba. "Zaváňa to strašením ľudí. Myslím si, že je to hľadanie podpory jeho vlastných vyhlásení o tom, aká je migrácia nebezpečná. Takže, keď sa mu dostalo jediného potvrdenia, že by sa sem tento človek mohol dostať napríklad v rámci migračnej vlny, tak to prezident hneď použil, aby potvrdil svoje predchádzajúce vyhlásenia," konštatoval Randák.



Bývalý šéf BIS Jiří Růžek v reakcii uviedol: "Pán Zeman je schopný povedať čokoľvek a už ma to neprekvapuje." Exminister vnútra ČR František Bublan sa pre internetový server Aktuálně.cz vyjadril, že prezident nemá právo oznamovať verejnosti takúto informáciu. Narušil tým podľa neho prácu spravodajcov. "To je fatálna chyba," konštatoval. V reakcii na kritické ohlasy hovorca hlavy štátu Jiří Ovčáček v SMS pre internetové vydanie denníka Blesk napísal: "Ozval sa tradičný antizemanovský zbor, ktorý svojimi výkrikmi už nikoho nemôže prekvapiť."



Ďalší bezpečnostný expert Andor Šándor reagoval na Zemanovo vyjadrenie slovami: "Informáciu o cudzincovom pohybe sme pravdepodobne získali zo spravodajskej súčinnosti, ktorá celkom nepochybne neslúži na to, aby informovala občanov o tom, čo sa deje." Nepriamo to potvrdil aj premiér Bohuslav Sobotka: "Celý rad informácií dostávame od našich zahraničných spojencov. Budú nám ich poskytovať, pokiaľ budeme dôveryhodní, pokiaľ budeme s týmito informácií narábať správne... Politici, ktorí majú prístup k najrôznejším bezpečnostným informáciám, sa musia v záujme českých občanov správať zodpovedne. Platí teda jednoznačne: hovoriť je striebro, ale mlčať zlato. Inak nám napríklad hrozí, že nám už nikto z našich partnerov žiadne naozaj dôležité informácie neposkytne. A doplatí na to bezpečnosť Česka a našich ľudí."