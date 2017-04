Sobotka sa po troch rokoch vracia do NHL, v KHL už to bolo na hlavu

SUNRISE 7. apríla (WebNoviny.sk) - Český hokejový útočník Vladimír Sobotka sa po troch rokoch vracia do NHL. Už v sobotu by mohol nastúpiť v drese St. Louis proti Caroline, ale určite chce stihnúť aspoň nedeľňajší záver základnej časti s Coloradom.





Blues majú istotu účasti v bojoch o Stanleyho pohár. "Veľmi sa na to teším. Povedal som si, že po troch rokoch v Rusku si chcem znova vyskúšať hokej v Amerike. V KHL už to bolo trochu na hlavu. Láka ma aj vyššia kvalita života za morom. Zároveň chcem sám sebe dokázať, že na to stále mám," cituje Sobotku iDNES.cz..





Uplynulé tri sezóny strávil Sobotka v Avangarde Omsku, po vypadnutí tímu z play-off o Gagarinov pohár oznámil, že novú zmluvu nepodpíše.



So St. Louis ho stále viazal kontrakt na jeden rok, ktorý stanovila arbitráž. Od nadchádzajúcej sezóny mu začne plynúť nový, výhodnejší za 10,5 milióna dolárov na tri roky. Práva na 29-ročného centra chcelo kúpiť aj San Jose, ale Blues ich nepredali, pripomína hokej.cz.



Třebíčsky rodák má z minulosti na konte 381 zápasov v severoamerickej NHL v dresoch Bostonu a St. Louis, nazbieral v nich 123 kanadských bodov.



