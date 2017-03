So Smerom-SD do parlamentu nepôjdeme, vyhlásil Hlina

BRATISLAVA 24. marca (WebNoviny.sk) - Kresťanskodemokratické hnutie si nevie v súčasnosti predstaviť spoločné vládnutie so Smerom-SD, spoluprácu s ďalšími súčasnými koaličnými stranami - Slovenskou národnou stranou (SNS) a Mostom-Híd, nevylúčil.



"My so Smerom nepôjdeme. Ak sa niečo zo Smeru odpojí, bude to mať iné IČO a bude to tá slušnejšia časť Smeru, tak s nimi možno bude mať zmysel rozprávať," povedal vo štvrtok predseda KDJ Alojz Hlina..



Ako informoval agentúru SITA hovorca kresťanských demokratov Stano Župa, KDH už vlani 12. decembri označili stranu Smer ako nereformovateľnú a za tým si stoja. Podľa Hlinu sú však "aj v Smere ľudia, s ktorými sa možno dá o niečom rozprávať". Na to, či by išiel do vlády s Mostom a SNS Hlina povedal, že "politika je umenie možného, čiže tam priestor na určitú diskusiu je".



