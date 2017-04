Snúbenci vytvorili najväčší GPS nápis na Slovensku. Nový rekord meria 1 722 km



„Ustanovujúci rekord, ktorý vytvorili Daniela a Martin, patrí k najväčším na Slovensku, možno povedať, že aj v rámci Európy,“ povedal zakladateľ Knihy slovenských rekordov Igor Svítok, keď odovzdával pamätné medaily najnovším slovenským rekordérom. Dodáva, že Slováci majú rekordy radi a s nadšením sa o ne pokúšajú: „Za rok zdokumentujeme okolo 120 nových rekordov.“



Daniela a Martin nový rekord „písali“ putovaním slovenskou prírodou deväť dní. V sobotu 1. apríla bratislavská herečka Daniela Mackovičová vyštartovala z Malaciek. Cesta rodáka zo Sobraniec Martina Šenca sa začala v obci Ubľa pri slovensko-ukrajinskej hranici. Pri svojom dobrodružstve museli cestovatelia prekonať množstvo nástrah a prekážok. „Dosiahla som svoje hranice, psychické i fyzické,“ povedala Daniela, ktorej trasa merala 903,1 km. Najťažšie chvíle prežívala v kopcovitom teréne pri Banskej Štiavnici, keď cesty hore-dole zdolávala vyše tri a pol hodinovým šliapaním na bicykli. „Na konci som sa aj rozplakala, ďalej som už nevládala.“ Náročný bol aj „downhill“, extrémny zjazd na bajku, ktorý viedol aj cez zasneženú zjazdovku. Prekonávať sám seba musel aj Martin kúpaním sa v ľadovej vode Zemplínskej Šíravy alebo zlaňovaním skaly, pričom z výšok má strach. Navyše v Slovenskom raji si natiahol achillovu šľachu, takže značnú časť cesty prešiel so sebazaprením. Celkovo prekonal 818,9 km..



Pre snúbencov, ktorí v septembri plánujú svadbu, však najväčšou výzvou bolo odlúčenie, najdlhšie v ich vzťahu. „Pri našom stretnutí v Jasnej som zažívala taký adrenalín, ako keď idete na výšľap na predstavenie,“ priblížila svoje pocity Daniela. Martin zas nezaprel, že pri stretnutí mal v očiach aj „nejaká tú slzičku.“



Do písania rekordu sa zapojila aj verejnosť. Na stránke kodiaqobrovsky.sk sa zaregistrovalo vyše 1400 ľudí a každý, kto prišiel na jedno z troch podujatí – v Bratislave, Košiciach, či v nedeľu do Jasnej, prešiel kúsok trasy a ako dôkaz o ceste nahral na stránku svoju fotku pri míľniku, bol zároveň spolutvorcom rekordu. Súčasne bol zaradený do žrebovania o nový automobil ŠKODA KODIAQ na jeden rok.



„Zámerom bolo motivovať rodiny a priateľov, aby aktívne trávili spoločný voľný čas v prírode. Naše nové SUV ŠKODA KODIAQ s unikátnou konektivitou umožňuje rodinám znovuobjaviť rodinné výlety do prírody, kde môžu zažiť niečo nové. V expedícii KODIAQ OBROVSKÝ sme využili GPS art ako jedinečné spojenie moderných technológií so zábavou, cestovaním a umením spolu s trávením času v prírode,“ povedal Marek Růžička, konateľ spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko.



Podujatie a dvojicu cestovateľov prišli do Jasnej podporiť aj športovci Peter Velits a Veronika Velez-Zuzulová: „Príroda je pre mňa veľmi dôležitá. Hory a sneh – to je môj život. Na Slovensku i vo Francúzsku,“ hovorí naša najúspešnejšia lyžiarka.



Pre známu herečku Vicu Kerekes, ktorá je ambasádorkou automobilu ŠKODA KODIAQ, predstavuje aktívny pobyt v prírode možnosť ako si udržať v kondícii nielen telo, ale aj myseľ: „Členovia našej rodiny sa dožívajú vysokého veku. Verím, že túto genetiku som zdedila aj ja. Preto chcem svoje dedičstvo aj zveľaďovať, aby som žila nielen dlho, ale aj v dobrej kondícii a v sviežej mysli.“



Oficiálne certifikáty o potvrdení rekordu si predstavitelia spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko, ktorá expedíciu KODIAQ OBROVSKÝ organizovala, prevezmú koncom apríla na bratislavskom Autosalóne. Tu bude zároveň vyžrebovaný aj výherca, ktorý získa automobil ŠKODA KODIAQ na jeden rok zadarmo.



GPS art alebo aj GPS kreslenie je aktivita na hraniciach zábavy, športu, cestovania a umenia. Princíp spočíva v zázname aktuálnej polohy tvorcu pomocou zariadenia GPS na mape, na čo stačí aj mobilný telefón s aplikáciou. Zaznamenané súradnice cesty vytvárajú obrazce a vďaka starostlivému plánovaniu trasy tak môžu vzniknúť jedinečné nápisy i kresby.



Najväčšou GPS kresbou v Guinnessovej knihe rekordov je dielo Yasushiho Takahasiho z Japonska, ktorý v roku 2010 vytvoril nápis „Merry me“ (Vezmi si ma) s dĺžkou 7 163,67 km naprieč celým Japonskom.