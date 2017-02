Snem ANO posilnil moc Babiša, jeho dvojkou anjel smrti

Víkendový celoštátny snem hnutia ANO zvolil v sobotu podľa očakávaní za predsedu opäť Andreja Babiša a v nedeľu schválil zmenu stanov hnutia,....

PRAHA 27. februára (WebNoviny.sk) - Víkendový celoštátny snem hnutia ANO zvolil v sobotu podľa očakávaní za predsedu opäť Andreja Babiša a v nedeľu schválil zmenu stanov hnutia, čím posilnil jeho právomoci. Zmena Babišovi okrem iného umožní zasahovať do volebných kandidátok ANO na všetkých úrovniach samosprávy, informoval Český rozhlas.



Snem ANO v nedeľu zvolil aj zvyšných členov vedenia. Babišovou "dvojkou" a prvým podpredsedom zostáva šéf poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek, ktorý porazil stredočeskú hajtmanku Jaroslavu Pokornú Jermanovú. Na sneme sa vyjadril k prezývke "anjel smrti", ktorá mu prischla. "Viete, ako to v politike a živote chodí, niekto to jednoducho robiť musí," vyhlásil..



Novými podpredsedami sa stali minister životného prostredia Richard Brabec a minister obrany Martin Stropnický. Funkcie podpredsedov obhájili Jaroslava Pokorná Jermanová a primátor Brna Petr Vokřál.



Stropnický, ktorý dostal z podpredsedov najviac (174) hlasov, môže podľa servera iDNES.cz začať myslieť na svoju kandidatúru v januárových voľbách prezidenta ČR. Dal sa totiž počuť, že by kandidoval iba ak bude mať podporu hnutia.



Babiš na sneme povedal, že hnutie usporiada referendum o tom, kto by mal byť jeho kandidátom pre prezidentské voľby. Podľa prvého podpredsedu Faltýnka by však referendá mohli byť dve - prvé o tom, či má ANO vôbec postaviť svojho kandidáta a to druhé o tom, kto to má byť.



"Prezident Zeman má veľkú výhodu. Stále chodí za ľuďmi a robí to veľmi dobre, dokáže dostať na námestia tisíce ľudí. To dnes nedokáže žiaden politik," citoval z rozhovoru s Babišom server iDNES.cz.