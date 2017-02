Smerák Tomáš sa ospravedlnil za slovnú potýčku s Baránikom

Poslanec NR SR Erik Tomáš (Smer-SD) sa v pléne ospravedlnil za svoje štvrtkové predpoludňajšie emotívne vystúpenie, ale aj správanie ostatných....

Tomáš sa dostal do verbálnej potýčky s poslancom za SaS Alojzom Baránikom, ktorého chcel odviesť na balkón medzi rodičov zariadenia Čistého dňa. Ako povedal Tomáš v rozprave k správe verejnej ochrankyne práv, emócie súvisia s tým, že vec, ktorú opozícia označuje za boj za práva detí, je len cynickým honom, ktorého výsledkom má byť tvrdý útok na vládu. .



"Bez akýchkoľvek argumentov a akceptovania nových informácií vopred avizujú odvolávanie ministra práce Jána Richtera. Poslanec za SaS neváhal použiť vetu, že vláda preto chráni zariadenie, že Richter si tam chodí užívať s dievčatami. Líder Sme rodina na sociálnej sieti vyzýval ľudí na lynčovanie zariadenia. Aj na tomto sa podieľate," povedal Tomáš smerom k ombudsmanke.



Dubovcovú kritizoval aj ďalší smerák Číž



Podľa Tomáša touto mimoriadnou správou Dubovcová neprekročila svoj tieň v úrade. "Správa je účelová a politická. Neobjektívne sumarizuje informácie, najmä časti opozície. Evidentne vychádza zo sprostredkovaných informácií," vyhlásil Tomáš s tým, že kritizoval, že Dubovcová v správe neuviedla, z akých spisov čerpala informácie, ktoré deti vypočúvala.



V správe podľa neho neuviedla ani základné počty rodičov, detí, spisov, ani počty úradov, ani počty zamestnancov. "Čo ma však najviac zaráža, že ste sa nerozprávali s rodičmi a deťmi. Tým ste skopírovali postup poslankyne Natálie Blahovej, ktorá si nenašla ani raz čas, aby sa s nimi stretla. Nezaujímal vás ich názor," upozornil Tomáš, ktorého mrzí, že sa Dubovcová stavia do pozície kata, bez toho, aby si počkala na vyšetrovanie kompetentných orgánov.



S Tomášovym vystúpením nesúhlasila predsedníčka parlamentného výboru pre ľudské práva Erika Jurinová, ktorá ho označila za cynika. Jeho prejav považuje za úbohosť, pretože on je človek, ktorý sa stretol na úrade vlády s predstaviteľmi resocializačného zariadenia Čistý deň.



Poslankyňa za SaS Natália Blahová povedala poslancom za Smer, že je hanba, že sedí s nimi v jednej lavici. "Vytrieskava politický kapitál. To čo sa odohrávalo v Čistom dni, sú len dôsledky kradnutia. Toto zariadenie nie je v poriadku, vieme to od roku 2009, keď na bieleho koňa napísali služby, aby mohli čerpať eurofondy," zdôraznila.



Dubovcovú kritizoval aj ďalší poslanec za Smer Miroslav Číž. Podľa neho v Dubovcovej sa pod maskou ženy skrýva niečo nepekné. Kritizoval jej mediálne výstupy. "Nezmenili ste pozíciu opozičnej poslankyne a aktivistky," povedal s tým, že nikdy nespomenula, že v Čistom dni je zaangažovaný aj jej kolega z SDKÚ.



Správa ombudsmanky Dubovcovej



Mimoriadna správa verejnej ochrankyne práv, ktorú vo štvrtok Jana Dubovcová predstavila v Národnej rade SR, upozorňuje na nedostatky a pochybenia vedúce k závažnému porušovaniu základných práv a slobôd detí pri postupoch orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately poukazuje. Ombudsmanka v nej konštatuje, že zistené nedostatky majú systémový charakter, a preto sa týkajú veľkého počtu detí.



V správe upozorňuje na porušenia základných práv a slobôd pri umiestňovaní detí do resocializácie a do detských domovov a následne do profesionálnych rodín. "Najzávažnejšie nedostatky vidím v rozhodovaní o umiestňovaní detí do jednotlivých typov starostlivosti, pokiaľ ju organizuje štát," uviedla Dubovcová s tým, že v tomto prípade je štát zastúpený Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR).



Ďalším veľkým problémom je absencia kontroly. "Tieto systémy nemajú vybudovaný systém nezávislej vnútornej alebo vonkajšej kontroly toho, aká je deťom poskytovaná starostlivosť," uviedla ombudsmanka s tým, že na takúto kontrolu neexistujú vypracované postupy a nie sú určené kompetentné orgány.



Ako príklad uviedla prípad resocializačného strediska Čistý deň v Galante, kde príslušné orgány vedeli o podnetoch o porušovaní práv detí už od roku 2014, no riešiť to začali až o dva roky neskôr. Prieskum ombudsmanky pritom potvrdil, že problémom nie je iba toto resocializačné stredisko, no celý systém podľa nej trpí mnohými nedostatkami, ktoré umožňujú porušovanie základných práv detí.



V správe Dubovcová konštatovala, že deti pred umiestnením do resocializačných zariadení neprechádzajú potrebnou diagnostikou a detoxikáciou a pri výbere vhodného zariadenia stoja inštitucionálne potreby orgánov nad záujmami dieťaťa. "Pokiaľ dieťa, ktoré nebolo liečené na drogovú závislosť, umiestnia do tohto typu zariadenia, môže to mať veľmi negatívne dôsledky, zdravotné aj psychické," zdôraznila Dubovcová.