Smerák Kubánek zaplatí pokutu 24-tisíc, porušil ústavný zákon

Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Stanislav Kubánek (Smer-SD) zaplatí pokutu 24-tisíc eur. Vo štvrtok o tom rozhodol Výbor NR SR....

BRATISLAVA 6. apríla (WebNoviny.sk) - Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Stanislav Kubánek (Smer-SD) zaplatí pokutu 24-tisíc eur. Vo štvrtok o tom rozhodol Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií, keďže Kubánek porušil ústavný zákon a nemal pozastavenú živnosť a bol tiež konateľom v obchodnej spoločnosti.





Predseda výboru Martin Poliačik (SaS) sa vo štvrtok hlasovania zdržal. „Výbor rozhodoval o dvoch porušeniach ústavného zákona. Mal živnosť a bol aj štatutárom kolkárne. Za každé porušenie dostal pokutu šesť mesačných platov,“ povedal Poliačik..



Výbor viedol dve konania, ktoré navrhol poslanec Jozef Burian zo Smeru-SD po tom, čo koaliční poslanci nesúhlasili s pôvodnými deviatimi konaniami a pokutami v celkovej sume 108 000 eur.





Odvolávali sa na rozhodnutie Ústavného súdu SR. Podľa Buriana výbor jeho porušenia nemá rušiť po jednotlivých rokoch, v ktorých zákon porušil, ale podľa prípadov, teda, samostatne živnosť a samostatne konateľstvo.



Kubánek na svoje pochybenie upozornil výbor sám po kontrole administratívnych náležitostí spojených s jeho pôsobením v národnej rade. Povedal, že za svoju chybu bude niesť následky.



„Je to moja chyba. Pochybil som a musím za to niesť zodpovednosť," povedal v stredu Kubánek. „Všetkého som sa vzdal. Konateľstvo mi padlo, a čo sa týka mojej firmy, mám to zrušené," dodal. Pokutu bude môcť Národnej rade SR splácať aj na splátky.